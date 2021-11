Η δεύτερη σεζόν της πιο περίεργης, αστείας, ειλικρινούς και ιδιότυπης σειράς ντοκιμαντέρ «How to with John Wilson» είναι εδώ, από το Vodafone TV .

ΕΡΤ / 2.178.000 τηλεθεατές Το ρεκόρ της χρονιάς ανήκει στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

ALPHA «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» Η σειρά έχει αποκτήσει τόσο πιστό κοινό, που την κράτησε σταθερά στις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης

STAR / «Greece’s Next Top Model» Το κανάλι οφείλει πολλά στα ριάλιτι που το ανέβασαν σημαντικά, με το GNTM να φιγουράρει σταθερά ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης

Mega / «Σπίτι με το MEGA» To εορταστικό πρόγραμμα του καναλιού κέρδισε το κοινό και μπήκε στο top 10. Στη φωτό, η Πέγκυ Ζήνα από το σόου της περασμένης εβδομάδας





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου έσπασε τα κοντέρ, το ποδόσφαιρο παραδοσιακά κατακτά και τα σαλόνια, ενώ τα ριάλιτι όσο και αν λατρεύουμε να τα αναθεματίζουμε, άλλο τόσο λατρεύουμε να τα παρακολουθούμε.Οι καλές σειρές πάντα γοητεύουν τα πλήθη και όσα χρόνια κι αν περάσουν ηπάντα θα φιγουράρει στον πίνακα με τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά θεάματα, όπως και ο «».Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2020 λιώσαμε στον καναπέ παρακολουθώντας περισσότερο από κάθε άλλο μήνα τηλεόραση, με πρωταθλητές τους άνδρες και τις γυναίκες άνω των 55 ετών, ενώ τον Αύγουστο του 2021 ξεχάσαμε το τηλεκοντρόλ στο ντουλάπι.Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία δημοσιεύονται παραδοσιακά αυτή την περίοδο στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας, που πραγματοποιείται από την επίσημη εταιρεία μέτρησης, Nielsen, κάθε χρόνο και ουσιαστικά συνιστά ακτινογραφία των τηλεοπτικών δεδομένων της σεζόν.Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών όπως π.χ. η, τα τελευταία δύο χρόνια η έρευνα μέτρησης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο εγκλεισμός στο σπίτι ανάγει την ιδιωτική και τη δημόσια τηλεόραση σε βασικό μέσο ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, ακόμη και αν η συνδρομητική απειλεί σοβαρά την κυριαρχία τους, ειδικά στα πιο δυναμικά κοινά.Το Δεκέμβριο του 2020 ο ημερήσιος μέσος όρος λεπτών ήταν, δηλαδή περίπου έξι ώρες την ημέρα, ποσοστό που πέφτει κατακόρυφα τον Αύγουστο, στα. Ψηλά βρίσκεται και ο Ιανουάριος και ο Μάρτιος. Οι γυναίκες είναι πιο πιστές τηλεθεάτριες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και τα χαμηλά μορφωτικά κοινωνικά στρώματα. Ο μέσος ημερήσιος χρόνος τηλεθέασης ανά κοινό φέρνει γυναίκες και άνδρες άνω των 55 να παρακολουθούνκαιλεπτά τηλεόραση ημερησίως, δηλαδή ένα γεμάτο οκτάωρο! Τη λιγότερη τηλεόραση παρακολουθούν οι άνδρες 18-34, τα παιδιά 4-17 και το κοινό υψηλής μόρφωσης.Ό,τι πιο ενδεικτικό για τις αγαπημένες τηλεοπτικές συνήθειες των Ελλήνων είναι ο πίνακας με ταπιογια τη σεζόν 2020-21, όπου εκεί φαίνεται όχι μόνο τι παρακολουθήσαμε περισσότερο από τον καναπέ, αλλά και κατά πόσο οι πολυδάπανες παραγωγές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ή τελικά κατατροπώνονται από ανατρεπτικούς αντιπάλους.Το τελευταίο επιβεβαιώνεται περίτρανα καθώς στην κορυφή του συγκεκριμένου πίνακα φιγουράρει η μετάδοση της παρέλασης της 25ης Μαρτίου με μέσο όρο 2.178.000 τηλεθεατές. Ακολουθεί η ποδοσφαιρική αναμέτρηση Ιταλίας - Αγγλίας στο πλαίσιο τουστις 11/7 με περίπου 2.100.000 τηλεθεατές και στην τρίτη θέση η σειρά του ΑΝΤ1 «» με το επεισόδιο που προβλήθηκε στις 21/1 και καθήλωσε τον ίδιο περίπου αριθμό τηλεθεατών.Ακολουθούν ο μουσικός διαγωνισμός της Γιουροβίζιον τον Μάιο με 2.035.000 τηλεθεατές και στις επόμενες δύο θέσεις φιγουράρουν ριάλιτι και συγκεκριμένα το «Survivor» και το «», αγγίζοντας τα 2.000.000 τηλεθεατές. Στις υπόλοιπες θέσεις του πίνακα φιγουράρουν άλλα δύο ριάλιτι, η «Φάρμα» και το «», η ελληνική κινηματογραφική ταινία «Ευτυχία», τέσσερις ακόμη ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του Euro, φυσικά το Ρολάν Γκαρός λόγω συμμετοχής του Στέφανου Τσιτσιπά, οι ελληνικές σειρές «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Οκτώ λέξεις», το τηλεπαιχνίδι «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη.Ο ΣΚΑΪ είναι το κανάλι που φιγουράρει στην κορυφή για τη σεζόν 2020-21 και ακολουθούν ΑΝΤ1 και STAR. Ποια είναι όμως τα προγράμματα που οδήγησαν τους σταθμούς στις πρώτες θέσεις της προηγούμενης σεζόν;Παρέλαση, τελικός Γιουροβίζιον καιείναι τα τρία κορυφαία προγράμματα για την ΕΡΤ1, ενώ στο άλλο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, την ΕΡΤ2, προηγούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και συγκεκριμένα ο στίβος, η Ακολουθία του Επιταφίου και η Ακολουθία της Ανάστασης.Στον ΑΝΤ1 το Euro 2021 είναι αυτό που συνιστά την καλύτερη επένδυση για το κανάλι του Αμαρουσίου, καθώς τις 5 από τις 10 θέσεις του top 10 τις καταλαμβάνουν οι αγώνες της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Στη δεύτερη και στην τρίτη θέση βρίσκονται οι «Αγριες Μέλισσες» και η ταινία «Ευτυχία». Στον ALPHA υπάρχει ποικιλία προγράμματος, καθώς το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», το «Φως στο τούνελ» και το ριάλιτι «Bachelor» μοιράζονται τις πρώτες θέσεις.Το STAR οφείλει πολλά στα ριάλιτι που το ανέβασαν σημαντικά, γι’ αυτό και «Master Chef» αλλά και «Greece’s Next Top Model» είναι πρώτα, με τον παλιό και κλασικό «Τροχό της τύχης» να ακολουθεί στην τρίτη θέση.Αναμενόμενο να συναντάς στην κορυφή του ΣΚΑΪ το «», το οποίο πέρυσι ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο. Oμως και το «The Voice» αλλά και οι «Οκτώ λέξεις» είναι υψηλά στον πίνακα, ενώ oι ειδήσεις και το «Στην υγειά μας, ρε παιδιά» πετυχαίνουν υψηλό σκορ.Στο OPEN κυριαρχούν δύο προγράμματα, τα οποία έχουν πλέον «μετακομίσει» σε άλλους σταθμούς, το «Just the two of us» και οι «», ενώ στις περισσότερες θέσεις του πίνακα βρίσκονται οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας. Το εορταστικό «Σπίτι με το MEGA» για το Μεγάλο Κανάλι είναι ο νικητής του top 10 την ώρα που οι αγώνες του Ολυμπιακού καταλαμβάνουν τις έξι από τις δέκα θέσεις, αφήνοντας λίγο χώρο για τον «Σιωπηλό δρόμο», την «Εξαψη» και τον Νίκο Ευαγγελάτο.Κι εδώ έχουμε κανονικό πρωτάθλημα, με τα αποτελέσματα να μην εκπλήσσουν καθώς πρόκειται για επιτυχημένα format που ήδη προηγήθηκαν στις αναφορές και των άλλων κατηγοριών. Στις ελληνικές σειρές οι «Αγριες Μέλισσες» είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και στη δεύτερη και τρίτη θέση με μεγάλη απόσταση από τον πρώτο ακολουθούν η κλασική κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και οι «». Αξίζει να σημειωθεί πως τις έξι από τις δέκα θέσεις στον τομέα της μυθοπλασίας καταλαμβάνει ο ΑΝΤ1, ο οποίος φέτος δείχνει να εγκαταλείπει το είδος που τον οδήγησε στην κορυφή.Στις ξένες σειρές η πρώτη θέση είναι πιασμένη πάντα και ο ένοικος είναι η σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που παραδοσιακά σπάει τα κοντέρ κάθε χρόνο. Ακολουθεί το ειδικό επετειακό επεισόδιο «Friends, the Reunion» και «Η Βίβλος».Στην ενημέρωση και τις εκπομπές, εκτός από την παρέλαση υψηλά βρίσκονται το «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, οι αμερικανικές εκλογές στον ΣΚΑΪ, το «Ενώπιος ενωπίω», ενώ στα σταθερά μαγκαζίνο προηγούνται οι «Συνδέσεις», το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», το «Σαββατοκύριακο παρέα» και οι «Αταίριαστοι».Στην ψυχαγωγία πρώτο είναι το «Ευτυχείτε» με τηνκαι ακολουθούν το «T live» και το «Πρωινό». Πρωταθλητής στα δελτία ειδήσεων είναι ο ΣΚΑΪ και στο βραδινό και στο μεσημεριανό δελτίο με ΕΡΤ, ALPHA, STAR, ANT1 να ακολουθούν στις επόμενες θέσεις.