To 3o live με την 2η αποχώρηση στο «Dancing with the Stars» την Κυριακή 31 Οκτωβρίου!

Το φετινό «Dancing with the Stars» μάς εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Με μουσική, συναίσθημα και εντυπωσιακές χορογραφίες, μάς μετέδωσε ομορφιά, χαρά, αγάπη και συγκίνηση, και μετέτρεψε τις Κυριακές μας σε μια ξεχωριστή γιορτή για όλη την οικογένεια!Στο 2ο live οι κριτές ήταν δίκαιοι αλλά αυστηροί, με αποτέλεσμα τα 3αρια και τα 4αρια, να πέσουν βροχή! Αυτή την Κυριακή οι κριτές ελπίζουν να δουν πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες! Οι 15 celebrities και οι παρτενέρ τους επιθυμούν, άλλοι κρυφά και άλλοι φανερά, το 10αρι των κριτών και θέλουν το τηλεοπτικό κοινό, εκτός από το να χορεύει και να διασκεδάζει με την καρδιά του μαζί τους, να τους ψηφίσει για να παραμείνουν στο διαγωνισμό. Είναι πανέτοιμοι, με θετική διάθεση και ενθουσιασμό να χορέψουν σε ένα υπέροχο πλατό, με φαντασμαγορικά κοστούμια και γραφικά, για καλό σκοπό.Θα δούμε την εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά σε έναν ρόλο ξεχωριστό, τους τέσσερις κριτές Στέφανο Δημουλά, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Έλενα Λιζάρδου, Jason Roditis, να έχουν έναν ρόλο – έκπληξη στο group dance και τον ευρηματικό Λάμπρο Φισφή πανέτοιμο να… «ανακρίνει» τα 15 λαμπερά αστέρια, μετά το τέλος των εντυπωσιακών εμφανίσεων τους!Η Μπέσσυ μεταμορφώνεται στο πιο γοητευτικό βαμπίρ για το Halloween και χορεύει με τον παρτενέρ της Γιούρι. Η Ρεγγίνα και ο Γεράσιμος στροβιλίζονται κατά τη διάρκεια ενός βιεννέζικου βαλς με γρήγορες στροφές και καταφέρνουν να μην ζαλιστούν ενώ η Χριστίνα και ο Αργύρης ετοιμάζονται για ένα απίθανα περίπλοκο Τσάρλεστον. Ο Τάσος θα αγοράσει παπούτσια μαζί με την Αθηνά, χορεύοντας, και η Βασιλική με τον Μαξίμ θα «πετάξουν» ψηλά με ένα quickstep.Ο Έντουαρντ και η Ελισάβετ «χωρίζουν» κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού foxtrot. Η Έλενα, ως άλλη βασίλισσα, γιορτάζει το Viva La Vida, σε ένα δυναμικό tango με τον Βλαντιμίρ, και ο Λευτέρης πάει για κούρεμα στο ρυθμό του cha cha cha με την Κριστίνα.Ο Πάνος δημιουργεί ρομαντική ατμόσφαιρα για τη Μαρίλη σε ένα μαγικό δάσος και με ένα κλασικό βιεννέζικο βαλς. Η Τζώρτζια κάνει μάθημα ισπανικών στον Αλέξανδρο με μια καυτή samba.Ο Δημήτρης και η Δανάη ταξιδεύουν στην Κούβα για μια ερωτική salsa ενώ ο Σταύρος και η Μαρία τριγυρνούν σε ένα πάρκο διασκέδασης χορεύοντας jive. Η Victoria βρίσκεται στην Αβάνα, όπου σαγηνεύει τον Τηλέμαχο με τις κινήσεις της στη salsa. Ο Dominik Stars και η Ειρήνη χορεύουν σε έναν δρόμο από ατόφιο χρυσάφι, και η Μαριάννα δίνει ένα μάθημα στον άπιστο φίλο της, Σπύρο, με ένα καταιγιστικό αργεντίνικο tango.Ποιο ζευγάρι λοιπόν θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας; Ποια ζευγάρια θα καταφέρουν να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη; Ποιο ζευγάρι θα ολοκληρώσει το όμορφο, χορευτικό ταξίδι στο «Dancing with the Stars»; Θα το μάθουμε το βράδυ της Κυριακής 31 Οκτωβρίου στις 21:00, ζωντανά από την οθόνη του Star!Δείτε το trailer της Κυριακής 31/10Tα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Ελλάδα θα διατεθούν στον σύλλογο «Πίστη» που απαρτίζεται από γονείς παιδιών, που πάσχουν από καρκίνο και νοσηλεύονται στις Αιματολογικές-Ογκολογικές Κλινικές και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα». Αντίστοιχα, τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Κύπρο θα διατεθούν στον «Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου».#DWTSgr #StarChannelTVΣτο Tik Tok ανεβαίνει αποκλειστικό περιεχόμενο από τα αγαπημένα αστέρια με Outfit transformations, χορευτικά, challenges, backstage από τα παρασκήνια και πολλά selfie video των διαγωνιζόμενων!