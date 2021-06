Ο Κοκλώνης κάνει ανακοινώσεις...από την Μύκονο και ο Μαραβέγιας αναζητά παρτενέρ στην ΕΡΤ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Γιατί τηλεόραση σίγουρα δεν είναι, αλλά έτσι όπως χάζευα στο Instagram είδα μία φωτογραφία της αγαπημένης μου Μιμής Ντενίση με τον σπουδαίο συγγραφέαστα σοκάκια του χωριού μου, της πατρίδας μου, της Αγιάσου στην Λέσβο. Μία συγκίνηση την ένιωσα κι επειδή η ταινίαείναι κάτι που αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, αξίζει μια τέτοια πληροφορία να τρυπώσει μέσα στην τηλεοπτική λαίλαπα. Ετσι, για να πάρουμε μία ανάσα κιόλας.Προσγείωση τώρα στα πλατό, όπου όλα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Τα κάστινγκ φυσικά, σχεδόν ξεδιάντροπα, πραγματοποιούνται σε διπλανά στούντιο από αυτά που προβάλλονται οι εκπομπές. Παράγινε το κακό, όμως. Λίγη τσίπα δεν βλάπτει, παιδιά.Στην ΕΡΤ την Δευτέρα αποφασίζεται οριστικά αν θα συνδράμει το δίδυμομία γυναίκα δημοσιογράφος προκειμένου να ανανεωθεί η πρωινή εκπομπή.Παραμένουμε Ραδιομέγαρο και ξεκαθαρίζουμε: Ο Κωστής Μαραβέγιας θα παρουσιάσει μία πολύ ζωντανή εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι, η οποία θα έχει επιθεωρησιακά στοιχεία γι αυτό και αναζητείται ένα πρόσωπο που θα συμμετέχει στη νέα εκπομπή. Από Δευτέρα οι αποφάσεις.Επιπλέον, όπως μαθαίνω, δεν έχει ακόμη γίνει σαφές το αν θα συνεχιστεί η εκπομπήκαθώς μαζί με τοτο οποίο είναι σίγουρο, ο λογαριασμός είναι τρεις μουσικές εκπομπές, οι οποίες είναι μάλλον πολλές. Υπομονή ως την επόμενη εβδομάδα αλλά λογικά δεν θα συνεχίζουν ημε τον Ελένη Τσολάκη σε φωτογραφίες και τρέιλερ για το «Καλοκαίρι not», το οποίο διαδέχεται από Δευτέρα την εκπομπήτης Κατερίνας Καινούργιου. Στο τρέιλερ είδαμε την Ελένη και της ευχόμαστε καλή αρχή και επιτυχία. Στις φωτογραφίες είδαμε μία κοπέλα που μοιάζει στην Ελένη και δεν είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να ευχηθούμε σ’ εκείνη. Κι εμείς βάζουμε τα φίλτρα μας, αγαπητοί μας στο Open, αθώες περιστερές δεν το παίζουμε. Όμως με ρέγουλα το φωτοσοπάρισμα, διότι θα νομίζουμε ότι έγινε μεταγραφή της τελευταίας στιγμής…Την Κυριακή θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Σιωπηλός Δρόμος» στο Mega. Εξαιρετική δουλειά, μπράβο., είσαι σπουδαίος ηθοποιός.Φυσικά, την Δευτέρα έχουμε. Και επειδή όλα είναι δυνατά οι παίκτες του ριάλιτι κάνουν give away προσκλήσεις στο Instagram. Μάλιστα. Νίκος Κοκλώνης , με φωτογραφία του από την παραλία της Ψαρούς στην Μύκονο ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του «Just the two of us». Το που, μην μου το ρωτάτε, δεσμεύομαι. Ηλίας Μπόγδανος απόψε θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, το εισιτήριο για τον ημιτελικό του «Survivor». Θα δούμε, αν θα επιβεβαιωθεί η πληροφορία.Σε ποιον γιο μεγάλου ηθοποιού θα κάνει πρόταση η παραγωγή ενός μουσικού τάλεντ σόου, το οποίο αφού πέρασε από σαράντα κύματα, επιστρέφει από φθινόπωρο στην οθόνη;