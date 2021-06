Διπλό χτύπημα από Καραβάτου και ερωτηματικό για Σπυροπούλου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την απήλαυσα την Κατερίνα Καραβάτου το πρωί. Ωραίο το παγωτάκι κι ας λιώνει. Από μικρή προτιμούσα να λιώνει, Κατερίνα μου. Το ανακάτευα κιόλας και γινόταν απολαυστικότερο. Και στο τέλος το παρατούσα κι έφευγα… Κι εσύ να υποθέσω. Αιγοκερίνα γαρ… Γιατί όσο οι φήμες που δεν είναι απλώς φήμες, πληθαίνουν, τα δοκιμαστικά προχωρούν και οι ανακοινώσεις για λήξη γίνονται, η Κατερίνα πήρε «τ’ όπλο της».Εντωμεταξύ ο «Αγρότης μόνος» μάλλον δεν ψάχνει πλέον, όπως όλα δείχνουν αλλά σκασίλα της τής Queen Dina καθώς το μαγειρικό πρότζεκτ της ανήκει. Και πολύ πιθανό και το «My style rocks».είναι αυτή, Λερναία Υδρα όπως έχουμε πει…To MEGA αλλάζει, μεταμορφώνεται, εξελίσσεται. Περνάει στη νέα εποχή με όραμα και υψηλούς στόχους. Δεν αρκεί το πρόγραμμα, χρειάζεται και περιτύλιγμα. Γι αυτό και νέα idents, νέα γραφικά, νέο μουσικό σήμα βρίσκονται ήδη on air και διαμορφώνουν τη σύγχρονη εικόνα του.Με βασικό δημιουργικό άξονα το λογότυπο του καναλιού, κάθε ένα από τα σήματα (idents) αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα, ύφος και συμπεριφορά. Ταυτίζεται με διαφορετικές καταστάσεις και συναισθήματα. Γιατί, τοδεν είναι απλά ένα λογότυπο καναλιού… Μέσα από την τρισδιάστατη απεικόνισή του, το λογότυπο γίνεται διαδραστικό και καλεί τον θεατή σε ένα παιχνίδι εικόνας, κίνησης, χρωμάτων και υφών. Στη νέα εικόνα του MEGA συμβάλλουν και τα καινούρια γραφικά, με την ξεχωριστή τους ευελιξία και τα έντονα, φωτεινά χρώματα. Μπράβο στην Διεύθυνση Μάρκετινγκ του καναλιού.«H Αφροδίτη και ο Liam, ή αλλιώς η Μυρτάλη και ο Στέφανος. Δύο φιλόδοξοι νέοι, με πείσμα και τόλμη. Δύο ταλαντούχοι, πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, που βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» και γύρω τους ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας., έρχονται να διηγηθούν τον έρωτα της Μυρτάλης Βρεττάκου και του Στέφανου Καπερνάρου, δύο ηρώων που εμπνεύστηκε η Βάνα Δημητρίου και «ζωντανεύει» στην οθόνη ο Αντρέας Γεωργίου. Ο έρωτάς τους τυλίγεται στα δίχτυα μιας εκδίκησης, με φόντο τη μαγευτική Μάνη». Όπως καταλάβατε, ήδη προκαλεί ενδιαφέρον η νέα σειρά του Mega από τις περιγραφές κιόλας. Τι κούκλα, η Αφροδίτη Λιάντου!Ενίσχυση στο δημοσιογραφικό κομμάτι του επιχειρεί το Star. Ο Ηλίας Παπανικολάου, έχοντας μεγάλη εμπειρία και πολυετή συνεργασία με τον σταθμό σε θέσεις ευθύνης, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Σύνταξης Ειδήσεων του Star. Οαναλαμβάνει τη θέση του Αρχισυντάκτη του Δελτίου Ειδήσεων. Έχει διατελέσει αρχισυντάκτης σε ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές (Φως στο Τούνελ, Direct, Εκτός Γραμμής) και έχει αξιοσημείωτη εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Σιδεροκέφαλοι αμφότεροι.δεν θα κάνει μόνο παιχνίδι στο Mega. Εντωμεταξύ γνωστό όμορφο μοντέλο, άνδρας, θα κάνει τα backstage στο Dancing with the STARS.. Αύριο θα αποκαλύψουμε και ονόματα υποψηφίωνΚουίζ: Ποια παρουσιάστρια κατηφορίζει στην Συγγρού εγκαταλείποντας το κανάλι που την φιλοξενούσε εδώ και χρόνια τα βράδια;