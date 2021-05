Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ: Ο άνθρωπος που είχε «δει» την πανδημία από τη δεκαετία του '70 γυρίζει ταινία στην Αθήνα

Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε τον ρόλο που αρχικά είχε η Νάταλι Πόρτμαν, η οποία ακύρωσε τη συμμετοχή της στην ταινία λόγω κορωνοϊού

Ο Κρόνενμπεργκ για τον κεντρικό ρόλο της ταινίας έχει επιλέξει τον Βίγκο Μόρτενσεν του οσκαρικού «Πράσινου βιβλίου»

Η Λεά Σεϊντού, διάσημη από τους ρόλους της στη «Ζωή της Αντέλ» και σε ταινίες του Τζέιμς Μποντ, θα είναι η πρωταγωνίστρια των «Μελλοντικών εγκλημάτων»





Υπάρχουν σκηνοθέτες, συγγραφείς και δημιουργοί που πάντοτε διαβλέπουν με τους ευαίσθητους δέκτες τους τα μελλούμενα:. Εχει συμβεί επανειλημμένως με τον συγγραφέα Ντον ΝτεΛίλο και συμβαίνει πάντα με τον σπουδαίο Καναδό σκηνοθέτη, ο οποίος ήδη από τη δεκαετία του ’70 είχε γυρίσει μια μελλοντολογική ταινία για μια παγκόσμια πανδημία που θα χτυπούσε απρόσμενα τον πλανήτη - και πρώτες τις γυναίκες.Εχοντας αντιληφθεί ότι όλα τα σημάδια σε μια από τις πρώτες του ταινίες με τον προφητικό τίτλο «Μελλοντικά εγκλήματα», οαποφασίζει τώρα να τη γυρίσει εκ νέου σε μια μεγάλη παραγωγή με τα γνωστά στοιχεία της ιδιότυπης ταινίας τρόμου και sci-fi που χαρακτηρίζει τις ταινίες του και με σενάριο προσαρμοσμένο στις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις ανάγκες της εποχής. Σύμφωνα με τη σύντομη σύνοψη της διανομέα Neon Films, το «Crimes of the Future» τοποθετείται σε ένα «κοντινό μέλλον, όπου η ανθρωπότητα μαθαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλλον της. Αυτή η εξέλιξη ωθεί τους ανθρώπους, πέρα από τη φυσική κατάστασή τους, σε μια μεταμόρφωση που μεταβάλλει τις βιολογικές ιδιότητές τους. Κάποιοι αγκαλιάζουν τις αμέτρητες δυνατότητες του “διανθρωπισμού”, άλλοι θέλουν να τις απαγορεύσουν».Στους κεντρικούς ρόλους της ταινίας οτου οσκαρικού «Πράσινου βιβλίου», η Λεά Σεϊντού, το αξέχαστο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ αλλά και της πολυσυζητημένης «Ζωής της Αντέλ», και η πρωταγωνίστρια του «Twilight»Οπως είχε αποκαλύψει πρώτο το «» σε αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις ταινίες που αναμένεται να γυριστούν στην Ελλάδα, το καλύτερο νέο αναφορικά με την ταινία του Κρόνενμπεργκ δεν είναι μόνο το πρωτότυπο σενάριό της, αλλά το γεγονός ότι επέλεξε για τα γυρίσματα την Ελλάδα, τα οποία θα γίνουν κυρίως στην Αθήνα και στον Πειραιά αλλά και στον κινηματογράφο «Ιρις». Εχουν ληφθεί υπόψη, ωστόσο, και άλλες περιοχές, όπως τα, ενώ ως προβλεπόμενη ημερομηνία εκκίνησης είναι η 2α Αυγούστου, με τα γυρίσματα να αναμένεται να κρατήσουν περίπου έναν μήνα. Από ελληνικής πλευράς την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Αργοναύτες (Argonauts Productions) του: «Περιμένω να επιστρέψω στην Ελλάδα για να γυρίσω άλλη μία ταινία με τους Αργοναύτες. Εχουν περάσει 14 χρόνια από τότε που γυρίσαμε το “Fugitive Pieces”. Είχαμε ταξιδέψει σε Αθήνα, Υδρα και Μυτιλήνη. Ηταν από τις αγαπημένες μου εμπειρίες και έχω πραγματικά πολύ θετικές αναμνήσεις». Ενθουσιασμένος φαίνεται να είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας Βίγκο Μόρτενσεν, ο οποίος, αν και αποφεύγει να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, έχει πει ότι θα είναι «μια επιστροφή στις κινηματογραφικές ρίζες του Κρόνενμπεργκ», ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «GQ» δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τον καλό του φίλο «σε ένα μυστικό project αυτό το καλοκαίρι, ένα σχέδιο που θα τον επιστρέψει στο σινεμά του body horror, διατηρώντας ωστόσο και νουάρ στοιχεία».Οι δυο τους είναι στενοί συνεργάτες εδώ και δεκαετίες, από τότε που πρωτοβρέθηκαν στο αριστουργηματικό αλληγορικό θρίλερ «Το τέλος της βίας» του Κρόνενμπεργκ, με πρωταγωνιστές τους Εντ Χάρις και Γουίλιαμ Χαρτ, και από τότε έχουν γίνει σχεδόν αχώριστοι. Δυο χρόνια αργότερα, ξαναβρέθηκαν σε κοινά πλατό να συνεργάζονται και πάλι από τη θέση του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή αντίστοιχα στις πολυσυζητημένες «Επικίνδυνες υποσχέσεις», όπου ο Μόρτενσεν υποδυόταν έναν Ρώσο μαφιόζο, έναν ρόλο για τον οποίο απέσπασε πολλά βραβεία, ενώ ήταν υποψήφιος και γιακαι για Χρυσή Σφαίρα. Οι ρόλοι σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή φάνηκαν να αλλάζουν όταν ο Μόρτενσεν ζήτησε από τον καλό του φίλο να αναλάβει έναν μικρό πλην όμως καθοριστικό ρόλο στην ταινία που αυτή τη φορά σκηνοθέτησε ο ίδιος:Εχοντας κοινή ιδιοσυγκρασία, υψηλές δόσεις φαντασίας και ασχολούμενοι με διαφορετικά είδη τέχνης, ακόμα και με τη συγγραφή, οι δύο φίλοι μοιράζονται κοινό όραμα σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο. Να σημειωθεί βέβαια ότι προτού καθιερωθεί ως ηθοποιός μέσα από τον δημοφιλέστατο ρόλο του Αραγκορν στον «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών», ο δανέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός ζούσε στημαζί με τα ξαδέλφια του, όπου είχε εργαστεί ως σερβιτόρος, οδηγός φορτηγού, λιμενεργάτης, πωλητής λουλουδιών, πωλητής παγωτών (ο ίδιος, μάλιστα, έχει πει πως, επειδή τα παγωτά έλιωναν αρκετά γρήγορα, κάποια τα έδινε δωρεάν, γι’ αυτό και το αφεντικό τον έδιωξε αμέσως απ’ τη δουλειά), αλλά και ως διανομέας αλευριού για τους φούρνους της πόλης όπου διέμενε.Ο διάσημος ηθοποιός έχει ξανάρθει στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου», βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο της Πατρίσια Χάισμιθ. Αυτή τη φορά μαζί του στην Ελλάδα για την ταινία του Κρόνενμπεργκ θα βρίσκεται η Λεά Σεϊντού, η διάσημη πρωταγωνίστρια της «Ζωής της Αντέλ», αλλά και των ταινιών Τζέιμς Μποντ - και φυσικά του πολυαναμενόμενου νέου επεισοδίου όπου θα υποδύεται τον μεγάλο έρωτα και ενδεχομένως τη σύζυγο του, ο οποίος θα βρεθεί και αυτός στη χώρα μας την ίδια περίοδο. Στην ταινία αναμενόταν να συμμετάσχει αρχικά η, η οποία ωστόσο υπαναχώρησε λόγω κορωνοϊού και τη θέση της φαίνεται να αναλαμβάνει τελικά η Κρίστεν Στιούαρτ.Ο Κρόνενμπεργκ είχε μιλήσει για ιούς, για τα οργουελικά καθεστώτα επιτήρησης, την ασφυξία της τεχνολογίας, όλη αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε και που μοιάζει βγαλμένη κυριολεκτικά από σκηνή κάποιας ταινίας του ή από σελίδα κάποιου από τα αντίστοιχα παράδοξα, μελλοντολογικά του βιβλία. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από το «Crimes of the Future» ο Καναδός μιλούσε για θέματα που πλέον αποτελούν απτή πραγματικότητα:. Οι γνωστές περιπέτειες του Αντριάν Τρίποντ είχαν εμπνεύσει τον διάσημο κινηματογραφιστή ώστε να μας χαρίσει μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές του, εμπνευσμένες από το παραληρηματικό ταξίδι του πρωταγωνιστή σε μια δερματολογική κλινική όπου αναζητούσε τον κρυφό ιό που είχε γεννήσει μια παγκόσμια, η οποία είχε διασπαρεί μέσα από προϊόντα ομορφιάς!Δεν είναι τυχαίο ότι ο σπουδαίος Καναδός δημιουργός αποφάσισε να επιστρέψει σε εκείνη την προφητική ταινία και σε αυτό το σενάριο που είχε γραφτεί δεκαετίες πριν από τη σημερινή καταστροφική πανδημία. Αλλά αυτό ήταν ανέκαθεν το σήμα κατατεθέν των ταινιών του, ο οποίος συνδύασε την υψηλή τέχνη με τους πιο ανήκουστους εφιάλτες. Οπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα για το σκεπτικό απονομής του Χρυσού Λέοντα στον Καναδό σκηνοθέτη για το σύνολο της καριέρας του, «παρότι ο Κρόνενμπεργκ είχε αρχικά παραμείνει περιορισμένος στα περιθωριακά εδάφη των ταινιών τρόμου, κατάφερε να χτίσει, ταινία την ταινία, ένα πρωτότυπο και πολύ προσωπικό οικοδόμημα», κάτι που φάνηκε μέσα από πολυσυζητημένες, συναρπαστικές ταινίες όπως η «Μύγα», το «Crash», το «Τέλος της βίας» ή η «Νεκρή ζώνη» και πολλές άλλες.«Εξελισσόμενο γύρω από την αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στο σώμα, στο φύλο και τον θάνατο, το σύμπαν του κατοικείται από δυσμορφίες [...] αντανακλώντας τον φόβο μπροστά στις μεταλλάξεις που προκαλούνται μέσα στο σώμα από την επιστήμη και την τεχνολογία, στις ασθένειες και στη σωματική κατάπτωση». Ετσι περιέγραψε ο Μπαρμπέρα, με καθαρή ακρίβεια, το δυστοπικό σύμπαν που διαμορφώνει ομε τον δικό του περίτεχνο τρόπο. Στις ταινίες του Κρόνενμπεργκ η επιστημονική φαντασία δένει ιδανικά με τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες της κάθε λήψης, επιβεβαιώνοντας το ακριβές σκηνοθετικό βλέμμα που ξέρει να εστιάζει σε αυτό που δεν μπορεί να δει το γυμνό μάτι, κάτι που καλλιέργησε ο Κρόνενμπεργκ όταν σπούδαζε βοτανολόγος με ειδικότητα, όπως και ο Ναμπόκοφ, στα λεπιδόπτερα.. Με τον Βίγκο Μόρτενσεν μοιράζονται ωστόσο άλλο ένα κοινό πάθος, εκτός από τον κινηματογράφο, αυτό της συγγραφής, καθώς είναι ο τελευταίος αυτός που αποφάσισε να προλογίσει το μελλοντολογικό θρίλερ του Κρόνεμπεργκ «Αναλωμένοι» (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Τόπος), γράφοντας χαρακτηριστικά ότι σε αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας «στέφεται αδιαμφισβήτητος διάδοχος όχι μόνο του Κάφκα και του Μπόρχες, αλλά και του εαυτού του».Βέβαια, έχοντας στο μυαλό του ότι μιλάει για έναν ακόμα εμπνευσμένο μελετητή της τέχνης και... των πεταλούδων, όπως ο Ναμπόκοφ, δεν ξέχασε να επισημάνει ότι «αυτό το σφοδρό, πρωτότυπο βιβλίο, με το εύρος και την ποιητική ακρίβεια λόγου των καλύτερων έργων του Ναμπόκοφ, έχει τη δύναμη να ταράξει, να αφοπλίσει και τελικά να κάνει τον αναγνώστη απόλυτο συνεργό του». Το σίγουρο είναι ότι οι δύο φίλοι μάς έχουν χαρίσει συναρπαστικές στιγμές ανατριχιαστικής ακρίβειας και δαιμονικής αφηγηματικής έκφρασης τόσο στις σελίδες όσο και στη μεγάλη οθόνη, κάτι που αναμένεται να κάνουν ξανά στο νέο τους κοινό εγχείρημα, εδώ στο κέντρο των Αρχαίων Μυστηρίων, κάπου μεταξύ Αθήνας, Ιεράς Οδού και Πειραιά.