Η Ελλάδα ένα διεθνές στούντιο: 35 ταινίες γυρίζονται μέσα στο 2021

Η Λεά Σεϊντού θα είναι συμπρωταγωνίστρια στην ταινία «Crimes of the Future» του Κρόνενμπεργκ

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής Ντάνιελ Κρεγκ θα καταφτάσει στη χώρα μας για το σίκουελ της ταινίας «Knives out»

Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Η Νία Βαρντάλος έρχεται στην Ελλάδα για το τρίτο μέρος του «Γάμου αλά ελληνικά» με το διάσημο ζεύγος Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον στην παραγωγή

Η βραβευμένη με Οσκαρ Ολίβια Κόλμαν και η σούπερ σέξι Ντακότα Τζόνσον (δεξιά) πρωταγωνιστούν στη «Χαμένη κόρη», τα γυρίσματα της οποίας έγιναν εξ ολοκλήρου στις Σπέτσες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γίνεται ήρωας της Disney. Τα γυρίσματα για τη ζωή του θα ξεκινήσουν άμεσα και θα λάβουν χώρα κατά κύριο λόγο στον τόπο καταγωγής του διάσημου μπασκετμπολίστα, τα Σεπόλια, αλλά και σε άλλα μέρη της Αθήνας





Ηρθε καιρός η χώρα μας να γίνει ένα μεγάλο χολιγουντιανό σκηνικό, με διαφορετικά, εμβληματικά σημεία της να δεσπόζουν σε ταινίες και παραγωγές πρώτης γραμμής: χάρη στον νέο νόμο και τις πρωτοβουλίες που προωθούν το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων ( ΕΚΟΜΕ ) και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης , μόνο μέσα στο 2021 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί 30-35 νέα πρότζεκτ, με σύνολο χρηματοδότησης στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά έχουν αυξηθεί τα ποσά που θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό, προσδοκώντας συνολικά να ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ! Σύμφωνα μετου «ΘΕΜΑτος», άμεσα ξεκινούν τα γυρίσματα του «Greek Freak» με θέμα τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο , ενώ το καλοκαίρι αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα μια πλειάδα αστέρων, όπως οι Ντάνιελ Κρεγκ , Τζέιμι Λι Κέρτις, Κρις Εβανς, Μάικλ Σάνον, αλλά και ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ μαζί με τους Βίγκο Μόρτενσεν και Λεά Σεϊντού, μετατρέποντάς τη σε ένα μεγάλο σκηνικό για παραγωγές πρώτης γραμμής.Η αλλαγή του κινηματογραφικού σκηνικού, που μέχρι πρότινος παρέμενε ένα άνυδρο από παραγωγές τοπίο, κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την αλλαγή του νόμου και το λεγόμενο επενδυτικό κίνητρο, αλλά και με τη διαφορετική νοοτροπία, καθώς κοινή πεποίθηση έχει ήδη καταστεί στα διάφορα υπουργεία που συνεργάζονται ότι πρέπει να ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Ιδιαίτερα δραστήριο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικά η Γενική Γραμματεία, που έχει αναλάβει τον συνολικότερο εκσυγχρονισμό και την αλλαγή της νοοτροπίας όσον αφορά τις ψηφιακές επενδύσεις, φαίνεται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη θέρμη στο θέμα των γυρισμάτων, αν και η αρχή είχε γίνει με τον νόμο 4487/2017, που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και επέτρεπε την επιστροφή μέχρι και του 35% του κόστους παραγωγής της ταινίας ή του σίριαλ που θα γυρίζεται στη χώρα μας. Πρόκειται για το λεγόμενο επενδυτικό κίνητρο () που έκανε τους μεγάλους παραγωγούς να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα, διπλασιάζοντας σε χρόνο-ρεκόρ τις μεγάλες εταιρείες που εξέφρασαν την προτίμησή τους για γυρίσματα στη χώρα μας. Ακόμα πιο ευνοϊκούς όρους προέβλεψε η σημερινή κυβέρνηση, ανεβάζοντας το ποσοστό από 35% σε 40%, κάτι που φαίνεται να προωθεί ως βασικό κίνητρο, χαράζοντας επιπλέον μια συνολικότερη πολιτική για τη διευκόλυνση των γυρισμάτων στην Ελλάδα.Σημαντικό ρόλο στο σημείο αυτό φαίνεται να παίζει το ότι επιτέλους συνεργάζονται αρμονικά οι επιμέρους φορείς αλλά και τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πολιτισμού και Τουρισμού, έτσι ώστε ο τόπος μας να καταστεί το καλύτερο και ιδανικότερο μέρος για τα γυρίσματα καλλιτεχνικών έργων. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ήδη ενισχυθεί ο θεσμός του ΕΚΟΜΕ, ένας φορέας που κατ’ ουσίαν ανάγεται στον πλέον κρίσιμο παράγοντα για την υλοποίηση των χρηματοδοτήσεων, αφού είναι αυτός στον οποίο απευθύνονται απευθείας πλέον οι παραγωγοί. Επίσης, κρίσιμο ρόλο έχει διαδραματίσει και η αποσαφήνιση του καθεστώτος ενίσχυσης που επιτρέπει να συμπεριληφθούν παραγωγές που απευθύνονται σε ψηφιακά μέσα και υπηρεσίες, όπως είναι η διαδικτυακή τηλεόραση (web tv), τα ντοκιμαντέρ, τα κοινωνικά δίκτυα κ.λπ., ενώ για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται οι ταινίες μικρού μήκους. Τέλος, πολύ σημαντικά είναι και τα φορολογικά κίνητρα, αφού το 30% εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του εκάστοτε δικαιούχου, ενώ υπάρχει η εξασφάλιση ότι αυτό θα τηρηθεί βάσει του δικαίου κρατικών ενισχύσεων. Ηδηγια τον σκοπό αυτό απορροφώντας ένα σημαντικό ποσό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, όσο περισσότερα χρήματα δίνονται στις ταινίες και τις σειρές τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι εταιρείες παραγωγής που θα δείξουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας - και τόσο σημαντικότερες οι ταινίες με μεγάλο εκτόπισμα και διανομή, όπως έχει αποδειχθεί ότι ήταν, για παράδειγμα, το «Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι» ή το «Mamma mia!». Αν, λοιπόν, η Ελλάδα πόνταρε μέχρι σήμερα στον τουρισμό ως τη βαριά της βιομηχανία, καιρός είναι να επενδύσει άμεσα και στον πιο αποτελεσματικό τρόπο προβολής της, που είναι η εικόνα μέσα από σημαντικά καλλιτεχνικά έργα σε κινηματογράφο και τηλεόραση.Αισιόδοξος είναι, στο σημείο αυτό, ο, ένας άνθρωπος με πείρα στη Δημόσια Διοίκηση που έχει αναλάβει την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, την άμεση επίλυση των προβλημάτων και φυσικά το δύσκολο έργο της συνεργασίας ανάμεσα στα διαφορετικά υπουργεία, τους φορείς κ.λπ. Παρότι υποστηρίζει ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης, βλέπει ότι τα θετικά, μέχρι στιγμής, σημάδια δείχνουν ότι η πορεία θα είναι ανοδική. «Αναμφίβολα ο νόμος έδωσε ένα μήνυμα το οποίο θελήσαμε να στηρίξουμε όλοι: πέρα από την αύξηση του κινήτρου, το σημαντικό είναι ότι ξαναθεσμοθετήσαμε τον θεσμό του tax relief, ενώ φτιάξαμε όλη τη διαδικασία ώστε να πάψει να είναι άτεγκτη και γραφειοκρατική. Βελτιώνοντας, λοιπόν, τη διαδικασία από την αρχή ώστε να γίνεται γρήγορα και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την υπαγωγή των επενδύσεων και την τελική πιστοποίηση, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστόπουλος μιλώντας, τονίζοντας ότι «βέβαια έχουμε αρκετά να κάνουμε ακόμα ώστε να γίνει πιο απλή η διαδικασία. Αλλά τα περισσότερα συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εχουμε ιδέες, γίνονται συζητήσεις και φυσικά έχουμε την τελευταία νομοθετική παρέμβαση που δίνει τη δυνατότητα απευθείας πληρωμής σε ξένους παραγωγούς ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΕΚΟΜΕ είναι, κατά κύριο λόγο, ένα εργαλείο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων».Απόδειξη του άμεσου αποτελέσματος και της ανταπόκρισης των επενδυτών είναι τόσο οι ταινίες που αναμένονται να γυριστούν άμεσα στη χώρα μας, και μάλιστα εν καιρώ πανδημίας, όσο και αυτές που κατάφεραν να ολοκληρωθούν σε αυτές τις συνθήκες ανοίγοντας τον δρόμο για τους μεγάλους παραγωγούς, τους διάσημους σκηνοθέτες, ακόμα και τις ισχυρές πλατφόρμες. Χάρη στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιλύθηκαν πολλά προβλήματα και οι επόμενες ταινίες είναι ήδη στα σκαριά δημιουργώντας μια δυναμική που αναμένεται να διευρύνει κι άλλο τον κύκλο των ενδιαφερομένων. Αρχής γενομένης από το « Greek Freak » και μια μεγάλη εταιρεία όπως η Disney, όλα δείχνουν πως το τοπίο, όσον αφορά την προσέλευση μεγάλων κινηματογραφικών εταιρειών και ονομάτων στη χώρα μας, αλλάζει ριζικά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής της Disney με εκτέλεση παραγωγής τη Faliro House του Χρήστου Κωνσταντακόπουλου, θα ξεκινήσουν άμεσα και θα λάβουν χώρα κατά κύριο λόγο στον τόπο καταγωγής του διάσημου μπασκετμπολίστα, τα Σεπόλια, και σε άλλα μέρη της Αθήνας. Πρόκειται ουσιαστικά για τη βιογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και κυρίως για τα παιδικά-εφηβικά του χρόνια στην Ελλάδα - μέχρι τη στιγμή που διεκδίκησε το όνειρό του στην Αμερική. Ο ίδιος, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, ζήτησε, αν γίνεται, η ταινία να είναι μοιρασμένη με πρωταγωνιστές παιδιά από την Ελλάδα και τη Νιγηρία. Το σενάριο της ταινίας είναι του Αράς Αμέλ.Μεγάλη άφιξη αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού -φυσικά αν το επιτρέψει η πανδημία- του μεγάλου πρωταγωνιστή Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος θα καταφτάσει στη χώρα μας για το σίκουελ της ταινίας «» (Στα μαχαίρια), σε σκηνοθεσία Ράιαν Τζόνσον, γνωστός και για τη σκηνοθεσία του στον «Πόλεμο των άστρων» και ειδικά για το πολύ πετυχημένο επεισόδιο του «Τελευταίου Τζεντάι». Τα «Μαχαίρια», που δείχνουν τη μεγάλη αγάπη του γνωστού σκηνοθέτη για τα αστυνομικά και τη μαύρη κωμωδία, δεν ήταν μόνο εισπρακτική επιτυχία, αλλά απέσπασε και θερμές κριτικές για το πρωτότυπο σενάριο και τον τρόπο που κατάφερε να αναστήσει τα πολυπρόσωπα αστυνομικά δράματα τύπου Αγκαθα Κρίστι, ποτίζοντάς τα με επιπλέον δόσεις βιτριολικού χιούμορ. Απολαυστική στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Τζέιμι Λι Κέρτις ως επαναστάτρια περασμένης ηλικίας, αλλά και ο Μάικλ Σάνον, ο οποίος ερμήνευε έναν νέο συντηρητικό, αντικοινωνικό γιο του απελθόντος συγγραφέα - όπως μαθαίνουμε και οι δύο θα έρθουν στη χώρα μας για την πολύκροτη συνέχεια. Κεντρικό ρόλο, βέβαια, θα έχει στο σίκουελ της ταινίας ο Ντάνιελ Κρεγκ, εντελώς αγνώριστος στον ρόλο αυτό, αφού ξαναθυμάται τη βρετανική του ταυτότητα με την έντονη προφορά, το γνωστό σαρκαστικό χιούμορ και ένα εκτόπισμα που ξέρει καλά να μπολιάζει το δράμα με την παρωδία. Μαζί τους και ο Κρις Εβανς, που οι φαν της Marvel τον γνωρίζουν από διαφορετικές ταινίες (από το «Captain America» έως το «Fantastic Four»). Τα γυρίσματα της ταινίας θα γίνουν στο Πόρτο Χέλι και όλοι περιμένουν να δουν τον τελευταίο πρωταγωνιστή των ταινιών με τον Τζέιμς Μποντ να απολαμβάνει, παράλληλα με αυτά, και τις ομορφιές του ελληνικού τοπίου.Επιβεβαιωμένη είναι επίσης και η ταινία «Crimes of the Future» (Μελλοντικά Εγκλήματα), μια δυναμική αναθεώρηση της παλιάς, γνωστής sci-fi ταινίας του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ ήδη από τη δεκαετία του ’70, που αποτέλεσε και κεντρικό σημείο αναφοράς στις επόμενες ταινίες του.Οι γνωστές περιπέτειες του Αντριάν Τρίποντ είχαν εμπνεύσει τον διάσημο κινηματογραφιστή ώστε να μας χαρίσει μερικές από τις πιο εμβληματικές σκηνές του εμπνευσμένες από αυτό το παραληρηματικό ταξίδι του πρωταγωνιστή σε μια δερματολογική κλινική όπου αναζητούσε τον κρυφό εκείνο ιό που είχε γεννήσει μια παγκόσμια πανδημία, η οποία είχε διασπαρεί μέσα από προϊόντα ομορφιάς! Δεν είναι τυχαίο που ο σπουδαίος Καναδός δημιουργός αποφάσισε να επιστρέψει σε εκείνη την προφητική ταινία και σε αυτό το σενάριο που είχε γραφτεί δεκαετίες πριν από τη σημερινή καταστροφική πανδημία. Πρωταγωνιστές στη νέα προσέγγιση των παλιών «Εγκλημάτων», βγαλμένων ωστόσο από το μέλλον, θα είναι ο Βίγκο Μόρτενσεν, πρωταγωνιστής του οσκαρικού «Πράσινου Βιβλίου», του ανεπανάληπτου «Captain Fantastic», της απολαυστικής «Επικίνδυνης Μεθόδου» με σκηνοθέτη και πάλι τον Κρόνενμπεργκ. Ο διάσημος ηθοποιός είχε, επίσης, ξαναέρθει στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου», βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο της Πατρίτσια Χάισμιθ. Αυτή τη φορά στο πλευρό του ως συμπρωταγωνίστρια θα βρίσκεται η Λεά Σεϊντού, η διάσημη πρωταγωνίστρια της «Ζωής της Αντέλ», αλλά και των Τζέιμς Μποντ - και φυσικά του πολυαναμενόμενου νέου επεισοδίου όπου θα υποδύεται τον μεγάλο έρωτα και ενδεχομένως τη σύζυγο του Ντάνιελ Κρεγκ, η οποία θα βρεθεί και αυτή στη χώρα μας την ίδια περίοδο. Στην ταινία αναμενόταν να συμμετάσχει αρχικά η Νάταλι Πόρτμαν, η οποία, ωστόσο, ακύρωσε λόγω κορωνοϊού και τη θέση της αναλαμβάνει μια άλλη, ίδιου εκτοπίσματος πρωταγωνίστρια της οποίας το όνομα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Την εκτέλεση της παραγωγής στην Ελλάδα θα έχουν οι «Αργοναύτες» του Πάνου Παπαχατζή.Εννοείται ότι σημαντικούς δρόμους ανοίγει επίσης για τις μεγάλες παραγωγές στη χώρα μας η έλευση της Paramount με τη σειρά δράσης «Jack Ryan» που ακολουθεί τις περιπέτειες του διασημότερου αναλυτή της CIA, του ήρωα που έχει δημιουργήσει με την πένα του ο διάσημος συγγραφέας Τομ Κλάνσι και στο παρελθόν ενσάρκωσε ο Χάρισον Φορντ. Πρωταγωνιστής, ο βραβευμένος Τζον Κρασίνσκι, γνωστός και από τη συμμετοχή του στο «Τhe Office», σύζυγος της Εμιλι Μπλαντ, με την οποία έχουν συμμετάσχει από κοινού σε διάφορες ταινίες και πρότζεκτ. Τα γυρίσματα αναμένεται να γίνουν Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Επιστροφή στην Ελλάδα και για την ελληνικής καταγωγής Νία Βαρντάλος, την οποία θα πρέπει να αναμένουμε, ύστερα από αναβολές λόγω κορωνοϊού, τον Σεπτέμβριο για τα γυρίσματα του τρίτου μέρους του «Γάμου αλά ελληνικά» με το γνωστό ζεύγος των Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον στην παραγωγή.Η Ελλάδα φαίνεται να συνιστά και το ιδανικό ντεκόρ για τους ανέκαθεν λάτρεις της πατρίδας μας Γάλλους, οι οποίοι καταφτάνουν με μια σειρά από ταινίες, όπως η γαλλική παραγωγή «Κυκλάδες». Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο, πληροφορίες, πρωταγωνίστρια θα είναι η πολυβραβευμένη Ιζαμπέλ Ιπέρ. Την εκτέλεση παραγωγής στην Ελλάδα έχουν αναλάβει η Φένια Κοσοβίτσα και η εταιρεία Blonde.Η αύξηση της χρηματοδότησης δεν έχει σίγουρα προηγούμενο, καθώς οι υπεύθυνοι δηλώνουν ότι προτίθενται να τη φτάσουν συνολικά στα 75 εκατ. ευρώ μέχρι το 2022, αν είναι δυνατόν, ώστε να ανταποκριθούν σε όσο γίνεται μεγαλύτερες παραγωγές, αλλά και να συμπεριλάβουν ένα τεράστιο εύρος από καλλιτεχνικά έργα, όπως art house παραγωγές, ντοκιμαντέρ, ακόμα και μικρού μήκους. Στόχος είναι να μπορέσουν να εξασφαλιστούν άλλα 50 εκατ., αφού ένα σημαντικό ποσό που αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ έχει ήδη καταβληθεί για τις παραγωγές που έχουν ολοκληρώσει τα γυρίσματα στη χώρα μας. «Οχι μόνο ξεκαθαρίσαμε το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά αλλάξαμε τα όρια υπαγωγής εντάσσοντας και τις ταινίες μικρού μήκους», εξηγεί ο κ. Χριστόπουλος. «Το σημαντικό πάντως είναι ότι δημιουργείται μια δυναμική σε διάφορα επίπεδα, είτε αφορούν σε κίνητρα, είτε σε επενδυτικό ενδιαφέρον με τη θεμελίωση των film offices αλλά και το όραμα για τη δημιουργία στούντιο. Το καλό είναι, επίσης, ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία και υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους διαφορετικούς τομείς, φορείς, δομείς και κυρίως υπουργεία. Πολύ καλή είναι η συνεργασία που έχουμε τόσο με το υπουργείο Πολιτισμού -και με την υπουργό Λίνα Μενδώνη αλλά και τον υφυπουργό Νικόλαο Γιατρομανωλάκη-, οι οποίοι είναι θετικοί και έχουν δείξει ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση, αλλά και το υπουργείο Τουρισμού, ακόμα και το υπουργείο Εξωτερικών που μας βοήθησε στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν κατά τα γυρίσματα». Σίγουρα η περίπτωση της πανδημίας αποτέλεσε μια δύσκολη εξίσωση όσον αφορά την πραγματοποίηση των γυρισμάτων, τα οποία ωστόσο κατάφεραν να γίνουν - και εδώ τον κεντρικό ρόλο είχε αναλάβει, όπως μας πληροφόρησαν σχετικά οι παραγωγοί, ο κ. Χριστόπουλος, συντονίζοντας τους διαφορετικούς φορείς και επιλύοντας μια σειρά από προβλήματα: «Είναι κοινή πεποίθηση πλέον ότι η προβολή της χώρας μας μέσω των γυρισμάτων ωφελεί συνολικά την εικόνα της, ταυτόχρονα τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Σεβόμενοι πάντα τα υφιστάμενα πολιτιστικά κριτήρια και τα διάφορα ευαίσθητα ζητήματα, δεν μπορούμε να μην πούμε ότι θέλουμε να προσελκύουμε επενδύσεις με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα μας από κάθε άποψη. Ευτυχώς, αυτό έχει γίνει κατανοητό σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο από τα υπουργεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, αλλά και από πλευράς δημόσιας διοίκησης ότι πρέπει να δουλέψουμε από κοινού προς αυτή την κατεύθυνση».Προφανώς η αντίληψη ότι η προβολή της χώρας μας μέσω των γυρισμάτων ταινιών, σίριαλ κ.λπ. ωφελεί ταυτόχρονα τον τουρισμό και τον πολιτισμό δείχνει να εδραιώνεται τόσο σε κρατικό όσο και σε επίπεδο δήμων, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να διευκολύνουν όσο μπορούν τα γυρίσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι πρώτος ο Δήμος Αμοργού δέχτηκε να ανοίξει το νησί του για γυρίσματα εν μέσω πανδημίας με τις «Θυγατέρες» της Γερμανίδας σκηνοθέτιδας Νάνα Νέουλ, ενώ κάτι αντίστοιχο έπραξε διευκολύνοντας όσο γίνεται τα γυρίσματα και ο δήμαρχος των Σπετσών με την πολυσυζητημένη «Χαμένη κόρη», σε παραγωγή και πάλι της Faliron House του κ. Κωνσταντακόπουλου. Η ταινία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τα γυρίσματα εξ ολοκλήρου στις Σπέτσες, η οποία, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται να γίνει διάσημη σε όλο τον κόσμο καθώς υπήρξε ειδική τροποποίηση στο σενάριό της, εμπνευσμένο από το βιβλίο της Φεράντε, ώστε στα πλάνα να δεσπόζουν πλέον εικόνες όχι από την Ιταλία, αλλά από την Ελλάδα και το πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού. Σκηνοθέτιδα η Μάγκι Τζίλενχαλ, αδελφή του διάσημου Τζέικ Τζίλενχαλ, ενώ πρωταγωνίστριες η Ολίβια Κόλμαν, γνωστή από την πρόσφατη συμμετοχή της στο «The Crown» του Netflix, αλλά και κάτοχος πρόσφατα Οσκαρ για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, μαζί με την Ντακότα Τζόνσον, την οποία γνωρίσαμε από τις αισθαντικές «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι». Με αντίστοιχη επιτυχία ολοκληρώθηκαν και τα γυρίσματα στη Χιλιαδού της Εύβοιας για το «Triangle of Sadness» (Το τρίγωνο της λύπης) του Ρούμπεν Εστλουντ, ο οποίος είχε προσελκύσει την προσοχή του κινηματογραφικού κόσμου μετά τον Χρυσό Φοίνικα που απέσπασε για το «Τετράγωνό» του.Στο καστ της νέας του ταινίας συμμετέχουν διάσημοι πρωταγωνιστές, όπως ο πολυβραβευμένος Γούντι Χάρελσον και ο Χάρις Ντίκινσον. Την εκτέλεση παραγωγής στην Ελλάδα είχε η Heretic των Καρνάβα - Κοντοβράκη. Αλλά και ο δικός μας, υποψήφιος για Οσκαρ φωτογράφος και κινηματογραφιστής Φαίδων Παπαμιχαήλ επέλεξε τη χώρα καταγωγής του για τα γυρίσματα της ταινίας «Light Falls», την οποία σκηνοθέτησε μαζί με τον Σβεν Ντάκονς. Και φυσικά να μην ξεχνάμε το «Born to be murdered» (Γεννημένος για να σκοτώνεται), με πρωταγωνιστή τον Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον -γιο του Ντένζελ Ουάσινγκτον-, μια περιπέτεια καταδίωξης που είχε γυριστεί σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας (στο κέντρο της Αθήνας, στα Ζαγοροχώρια και στα Τρίκαλα). Η σκηνοθεσία είναι του Φερντινάντο Σίτο και η παραγωγή του Λούκα Γκουαντανίνο.Ευχαριστημένοι δείχνουν, επομένως, και οι υπεύθυνοι του σχεδίου υλοποίησης -το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΕΚΟΜΕ- με τη μέχρι τώρα πορεία, προσδοκώντας σε καλύτερα, άμεσα αποτελέσματα: «Το συνολικό πλαίσιο, όσον αφορά τα κίνητρα αλλά και τις διαδικασίες υπαγωγής, είναι πολύ καλό συγκρινόμενο με της υπόλοιπης Ευρώπης. Ηδη κονταροχτυπιόμαστε με Κροατία και Μάλτα σε αυτό το επίπεδο, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερο σημείο από πολλές χώρες της Ευρώπης. Εννοείται ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν και έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα της διοίκησης να ανταποκριθεί σε τέτοιες επενδύσεις. Είμαστε, ωστόσο, όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, καθώς έχουμε χαράξει μια μελέτη για το ποια ακριβώς είναι αυτά τα ζητήματα και τι μπορούμε να κάνουμε ως Γενική Γραμματεία για την απλούστευση των διαδικασιών», τονίζει ο κ. Χριστόπουλος. Βέβαια δεν αρνείται ότι το μεγάλο τους όραμα είναι η δημιουργία στούντιο, ώστε η χώρα να είναι απολύτως και πλήρως ανταγωνιστική - αν και είναι σαφές ότι αυτό που προσελκύει τους κινηματογραφιστές είναι το απέραντο φυσικό ντεκόρ και οι ομορφιές της Ελλάδας: «Σίγουρα μας ενδιαφέρει η δημιουργία στούντιο, παρότι πρόκειται για ένα δύσκολο και άκρως απαιτητικό ζήτημα. Είμαστε, ωστόσο, σε διαδικασία και εξετάζουμε το πλαίσιο. Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η ιδιωτική πρωτοβουλία ώστε να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις. Σημαντικό είναι επίσης να βρεθούν και οι κατάλληλοι χώροι». Αιτούμενο στο σημείο αυτό είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο film office ώστε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και, σύμφωνα με πληροφορίες, πρωτοβουλίες έχουν γίνει ήδη ώστε αυτό να καταστεί εφικτό σε συγκεκριμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη. «Δεν σταματάμε και εξετάζουμε κάθε πλαίσιο και έκφανση που μπορούν να ενισχύσουν το υπάρχον πλαίσιο και να λύσουν προβλήματα. Μπορούμε πάντα να κάνουμε κάτι παραπάνω», τονίζει ο κ. Χριστόπουλος.Τα καλά νέα, ωστόσο, δεν τελειώνουν μόνο στα γυρίσματα, στην προσέλκυση μεγάλων παραγωγών και στα μεγάλα στούντιο, αλλά και σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που δείχνουν μια έντονη εξωστρέφεια από πλευράς υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΕΚΟΜΕ. Για πρώτη φορά υπάρχει συνεργασία με το Κέντρο Κινηματογράφου, με το οποίο θα κατέβουν μαζί στα επικείμενα φεστιβάλ, μια αξιοσημείωτη συνεργασία για τον διεσπαρμένο έως τώρα κινηματογραφικό κόσμο. Ηδη υπήρξε συμμετοχή του ΕΚΟΜΕ στο American Film Market και κατόπιν στη Focus, όπου υπήρξε ενημέρωση του ευρωπαϊκού κοινού για τα νέα χρηματοδοτικά κίνητρα. Εντονη και η παρουσία στον θεσμό των «Τηλεοπτικών Καννών», στο MIPTV -δηλαδή τα αντίστοιχα τηλεοπτικά βραβεία-, όπου θα παρουσιαστούν οι ελληνικές ταινίες που έτυχαν χρηματοδότησης του ΕΚΟΜΕ όπως οι «Μέλισσες». Γιατί τελικά ο κύκλος των χρηματοδοτήσεων που άνοιξε για τους μεγάλους παραγωγούς ανοίγει για περισσότερα ομόκεντρα περιβάλλοντα και στο εσωτερικό της χώρας, που περιλαμβάνουν όχι μόνο ελληνικές ταινίες αλλά και σπουδαίες ελληνικές σειρές που φαίνεται να διάγουν εκ νέου άνθηση στη χώρα μας. Τελικά, η άνοιξη μπορεί και γίνεται να ξεκινήσει όχι από τη φύση, αλλά από τις μεγάλες και μικρές οθόνες.του Βασίλη ΓούλαΕκείνη τη φθινοπωρινή ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2011 ο 16χρονος Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που μαζί με τη μητέρα του Βερόνικα θα έπαιζε έναν πολύ μικρό ρόλο κομπάρσου στην ταινία «Dead Europe», η οποία προβλήθηκε το 2012. Ο σούπερ σταρ των Bucks και MVP του All Star Game, με τη μητέρα του έπαιξαν τους γείτονες του κεντρικού ήρωα της αυστραλιανής παραγωγής, η ιστορία της οποίας εξελίσσεται στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη ταινία κέρδισε δύο βραβεία και είχε άλλες 11 υποψηφιότητες, ενώ είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Χρήστου Τσιόλκα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. Δέκα χρόνια μετά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ταινία που ετοιμάζει η Disney για τη ζωή του τότε 16χρονου Γιάννη Αντετοκούνμπο.Ηδη κινηματογραφιστές έχουν έρθει εδώ και λίγο καιρό στην Αθήνα για τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας «Greak Freak». Δεν ήθελε και πολύ να αποφασίσει για την ταινία ο Γιάννης, όταν μαζί με τον μάνατζέρ του, Γιώργο Πάνου, συνάντησαν τον παραγωγό των «300», Μπέρνι Γκόλντμαν. Το σενάριο που επιμελήθηκε ο Αράς Αμέλ εγκρίθηκε αμέσως από τον Ελληνα σούπερ σταρ και τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Νιγηριανός Ακίν Ομοτόσο. Ετσι, εδώ και λίγο καιρό το κινηματογραφικό συνεργείο της Disney βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το γραφείο εξυπηρέτησης κινηματογραφικών παραγωγών της Αθήνας που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι για τα γυρίσματα της ταινίας, αλλά και οι κατάλληλοι Ελληνες κομπάρσοι. «Η επιλογή της Αθήνας από την Disney για τα γυρίσματα της ταινίας με θέμα τη ζωή του σπουδαίου Ελληνα αθλητή του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι εξαιρετικά τιμητική για την πόλη. Παραγωγές όπως αυτή, αλλά και άλλες εξίσου μεγάλες που θα ακολουθήσουν μέσα στη χρονιά, μας γεμίζουν αισιοδοξία για την καθιέρωση της πόλης στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών, με τεράστιο όφελος για την οικονομία της πόλης», θα πει στο «ΘΕΜΑ» ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το staff των κινηματογραφιστών βρίσκεται σε διαδικασία reperage αναζητώντας τις ιδανικές γειτονιές που θα χρησιμοποιηθούν για τα γυρίσματα. Σκοπός είναι να αποδοθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρόνια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, από την ηλικία των 13 ετών, και η πορεία του από τα γήπεδα του Ζωγράφου, όπου ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στον Φιλαθλητικό, μέχρι να επιλεγεί από τους Μιλγουόκι Μπακς και να φύγει για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Τα γυρίσματα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσουν 9 με 15 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Εκτός από τους ξένους ηθοποιούς, θα χρησιμοποιηθούν φυσικά και Ελληνες κομπάρσοι, ενώ θα παίξουν και 30 παιδιά τα οποία η παραγωγή σε συνεργασία με τις διοργανώτριες αρχές των σχολικών πρωταθλημάτων μπάσκετ ήδη αναζητά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και η στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε στα ντραφτ του ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι Μπακς, θα γυριστεί στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί το στούντιο ΚΑΠΠΑ. Το μπάτζετ της ταινίας «Greek Freak» θα αγγίξει τα 15 εκατ. ευρώ.