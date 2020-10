Emily in Paris: Ποιος είναι ο γοητευτικός ηθοποιός της νέας σειράς του Netflix;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η νέα σειρά του Netflix Emily in Paris κλέβει την παράσταση από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας της κι ένας εκ των πρωταγωνιστών, κλέβει κι αυτός με τη σειρά του… καρδιές.που υποδύεται τονστη σειρά, είδε τους followers του στο Instagram να αυξάνονται σε εκατοντάδες χιλιάδες εν μία νυκτί. Η αλήθεια όμως είναι ότι στον κόσμο της υποκριτικής μπήκε το 2013, έμελλε όμως ο ρόλος του γοητευτικού γείτονα και σεφ να απογειώσει τη φήμη του.Ο Βravo γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1988. Πριν πρωταγωνιστήσει στην επιτυχημένη σειρά της πλατφόρμας, εμφανίστηκε σε αρκετές γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες (Plus belle la vie, T.O.C.,La crème de la crème). Το Emily in Paris ήταν η πρώτη αμερικανική σειρά που πρωταγωνίστησε ο Lucas κι όπως μαθαίνουμε, σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία.