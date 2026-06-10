Το AKTOR4TheFuture ανοίγει έναν νέο δρόμο για τη νέα γενιά επιστημόνων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς του Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς επίσης και Business, Finance και Management.Στον φετινό, δεύτερο κύκλο του προγράμματος θα δοθούν συνολικά έως και 30 υποτροφίες: οι 20 αφορούν σπουδές στο εξωτερικό, με πλήρη κάλυψη διδάκτρων έως 50.000 ευρώ ανά υπότροφο, ενώ οι 10 αφορούν σπουδές σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση έως και 20.000 ευρώ ανά υπότροφο.Το στοιχείο που διαφοροποιεί το AKTOR4TheFuture είναι ότι δεν περιορίζεται στην οικονομική υποστήριξη των υποτρόφων για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, αλλά συμπεριλαμβάνει και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς προσφέρεται εγγυημένη εργασία στον Όμιλο AKTOR για 5 έτη, με στόχο οι νέες επιστήμονες να φέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του στον Όμιλο και να συμμετάσχουν στον σχηματισμό του φυτωρίου των στελεχών του αύριο.Σχολιάζοντας το πρόγραμμα AKTOR4thefuture, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα και ένα υπόδειγμα για το πώς ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά σε αυτή την σπουδαία εθνική αποστολή: το να ενισχυθεί η νεολαία, να παραμείνει στη χώρα και πραγματικά να βρει ένα στέρεο, φωτεινό μέλλον εδώ. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στηρίζει ολόψυχα αυτή την πρωτοβουλία και σας καλεί να κάνετε την αίτησή σας» πρόσθεσε.Στην έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ανέφερε σχετικά: «Στον Όμιλο AKTOR, επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά των στελεχών στους κλάδους της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Και είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο που επενδύουμε στη νέα γενιά και στα στελέχη του αύριο, αλλά και που κρατάμε το ταλέντο στην Ελλάδα».Μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών AKTOR4thefuture, οι νέοι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν άμεσα την εξειδίκευσή τους στην πράξη και να εξελιχθούν μέσα σε ένα σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον, σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδας και πρωταγωνιστή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι, το AKTOR4TheFuture συμβάλλει στην παραμονή του ταλέντου στην Ελλάδα και στην αντιμετώπιση του brain drain, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση του Ομίλου AKTOR να επενδύει και να προσφέρει στη νέα γενιά της Ελλάδας ευκαιρίες επαγγελματικές εξέλιξης.