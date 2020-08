Η Μαρία Μπακοδήμου στο Open με εκπομπή μόδας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το, γνωστοποιεί στο τηλεοπτικό κοινό πως τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα στις οθόνες μας το νέο παιχνίδι μόδας που λέγεται «Style Me Up» με παρουσιάστρια τη«Τι μπορείς να κάνεις μέσα σε λίγες ώρες;Να αλλάξεις στιλΝα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση.Να κάνεις μια νέα αρχή!Το Style Me Up, το νέο συναρπαστικό παιχνίδι μόδας που δίνει την ευκαιρία σε γυναίκες και άντρες να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία και να ανακαλύψουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, αλλάζοντας εντυπωσιακά την εμφάνισή τους, έρχεται στο OPEN τον Σεπτέμβριο.Στο Style Μe Up θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την ιστορία τους, αλλά και τον λόγο που θέλουν να αλλάξουν στιλ, εμπνέοντας την ομάδα των ειδικών που θα αναλάβει τη «μεταμόρφωσή» τουςΗ Μαρία Μπακοδήμου, μαζί με μια επιτροπή καταξιωμένων επαγγελματιών από τον ευρύτερο χώρο της μόδας, υποδέχεται τηλεθεατές που θέλουν να ανανεώσουν την εικόνα τους και να αναγεννηθούν, ενισχύοντας τη διάθεση και την αυτοπεποίθησή τους».