Συνελήφθη ένας 50χρονος μέλος της οργάνωσης - Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις απατών





Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε το πρωί της 14ης Νοεμβρίου στα Μελίσσια, από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης. Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.







Οι δράστες επέλεγαν ως στόχους ηλικιωμένους και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι τους λογιστές, με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.



Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, τους έπειθαν να επιβιβαστούν στα οχήματά τους και να τους συνοδεύσουν σε ΑΤΜ. Εκεί κατάφερναν να αποσπούν χρηματικά ποσά από τους ανυποψίαστους πολίτες.







Κατά τις έρευνες στην κατοχή του συλληφθέντα και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:



- 1.980 ευρώ.

Κλείσιμο

- Μία τραπεζική χρεωστική κάρτα.

- Ένα κινητό τηλέφωνο.

- Πέντε ιατρικές μάσκες.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας προσποιούνταν τους λογιστές και εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής , αποσπώντας χρηματικά ποσά. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 50χρονος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται.Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε το πρωί της 14ης Νοεμβρίου στα Μελίσσια, από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης. Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει τη δράση τους από τον περασμένο Οκτώβριο, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μετακινούνταν χρησιμοποιώντας οχήματα, τα οποία άλλαζαν συχνά, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.Οι δράστες επέλεγαν ως στόχους ηλικιωμένους και τους προσέγγιζαν προσποιούμενοι τους λογιστές, με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, τους έπειθαν να επιβιβαστούν στα οχήματά τους και να τους συνοδεύσουν σε ΑΤΜ. Εκεί κατάφερναν να αποσπούν χρηματικά ποσά από τους ανυποψίαστους πολίτες.Μάλιστα, για να αποφεύγουν την αναγνώρισή τους, φορούσαν καπέλα και ιατρικές μάσκες, ενώ εναλλάσσονταν συχνά στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν.Κατά τις έρευνες στην κατοχή του συλληφθέντα και στο όχημα που χρησιμοποιούσε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:- 1.980 ευρώ.- Δύο επιχειρησιακά οχήματα.- Μία τραπεζική χρεωστική κάρτα.- Ένα κινητό τηλέφωνο.- Πέντε ιατρικές μάσκες.

- Δύο καπέλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των απατών.



Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απατών σε περιοχές της Αττικής, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ακόμη ταυτοποιημένων μελών συνεχίζονται.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.