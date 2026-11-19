Η στιγμή που ο 51χρονος βάζει τα παιδιά του στην Porsche πριν τρέξει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες
Η στιγμή που ο 51χρονος βάζει τα παιδιά του στην Porsche πριν τρέξει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες
Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου
Νέο βίντεο από τη στιγμή που ο 51χρονος οδηγός της Porsche, ο οποίος καταγράφηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στους δρόμους των Θρακομακεδόνων έχοντας μαζί του τα ανήλικα παιδιά του, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στα νέα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το σπίτι του μαζί με τα παιδιά του και να επιβιβάζονται στο πολυτελές αυτοκίνητο, πριν ξεκινήσει η επικίνδυνη διαδρομή.
Στην συνέχεια και σε άλλο βίντεο, ο 51χρονος καταγράφεται να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ενώ τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο όχημα ακούγονται έντρομα να του ζητούν να σταματήσει.
Οι Αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.
Καθοριστικό στοιχείο για την αναγνώρισή του αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η ενδυμασία του, η οποία φέρεται να ταυτίζεται με εκείνη που φορά σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Στα νέα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το σπίτι του μαζί με τα παιδιά του και να επιβιβάζονται στο πολυτελές αυτοκίνητο, πριν ξεκινήσει η επικίνδυνη διαδρομή.
Δείτε το βίντεο με την στιγμή που μπαίνουν στο αυτοκίνητο
Στην συνέχεια και σε άλλο βίντεο, ο 51χρονος καταγράφεται να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ενώ τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο όχημα ακούγονται έντρομα να του ζητούν να σταματήσει.
Οι Αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.
Καθοριστικό στοιχείο για την αναγνώρισή του αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η ενδυμασία του, η οποία φέρεται να ταυτίζεται με εκείνη που φορά σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε το βίντεο όπου τρέχει με ιλιγγιώδη τραχύτητα
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