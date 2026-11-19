Υπεγράφη σύμβαση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ για την επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Δικαιοσύνη και για την Φθιώτιδα διότι ένα ιστορικό κτίριο ανακαινίζεται χωρίς να σταματάει η δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης