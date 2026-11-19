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Υπεγράφη σύμβαση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ για την επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας
Υπεγράφη σύμβαση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ για την επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας
«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Δικαιοσύνη και για την Φθιώτιδα διότι ένα ιστορικό κτίριο ανακαινίζεται χωρίς να σταματάει η δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης
Παρουσία των υπουργών Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, Πολιτισμού Λίνας Μενδώνης, του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέας Δικαιοσύνης και πρόεδρου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Πέλοπα Λάσκου, του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας Αθανάσιου Μακρυγιάννη και βουλευτών, υπεγράφη η σύμβαση για την επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Δικαιοσύνη και για την Φθιώτιδα διότι ένα ιστορικό κτίριο ανακαινίζεται χωρίς να σταματάει η δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου μέσα από τη σύμπραξη με τη συμμετοχή και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η κατάσταση στο υπάρχον κτίριο είναι τέτοια που δεν μας επέτρεπε να καθυστερήσουμε άλλο. Αυτό το κτίριο αυτό έπρεπε άμεσα να ανακαινισθεί, να γίνει λειτουργικό και στη συνέχεια με βάση τις προβλέψεις του νόμου, όταν θα γίνει το νέο Δικαστικό Μέγαρο, να παραδοθεί στους πολίτες της Λαμίας».
Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού για τη βοήθεια της στη συντόμευση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να προχωρήσει η ανακαίνιση αυτού του ιστορικού κτιρίου.
Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη δήλωσε: «Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση λόγω του χαρακτηρισμού του κτηρίου ως νεότερου μνημείου.
Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο, χαρακτηρισμένο ως μνημείο, το οποίο προστατεύεται αυτοδικαίως από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του, καθώς διαθέτει και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία στο εσωτερικό του, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία και την επίβλεψη του υπουργείου Πολιτισμού. Θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι σχετικές μελέτες έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Πολιτισμού.
Για εμάς, άλλωστε, είναι πάντοτε ημέρα χαράς όταν ένα νεότερο μνημείο αποκαθίσταται και επανακτά τη θέση που του αξίζει, καθώς η διάσωση και ανάδειξή του συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του αστικού ιστού κάθε πόλης. Η αποκατάσταση αυτού του κτηρίου, η οποία προχωρά με αφορμή τις ανάγκες λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η Λαμία θα αποκτήσει ένα πλήρως αποκατεστημένο ιστορικό μνημείο, το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών της, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή την ιστορική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά».
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση δύο διακριτών υποέργων, για την προστασία του μνημείου από περαιτέρω φθορά με εργασίες σωστικού χαρακτήρα, που αφορούν την αποκατάσταση, συντήρηση και λειτουργική αναβάθμιση του χαρακτηρισμένου ως μνημείου κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και Φορέα Χρηματοδότησης (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από τον Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Λαμιέων).
Ειδικότερα, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε: «Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Δικαιοσύνη και για την Φθιώτιδα διότι ένα ιστορικό κτίριο ανακαινίζεται χωρίς να σταματάει η δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου μέσα από τη σύμπραξη με τη συμμετοχή και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η κατάσταση στο υπάρχον κτίριο είναι τέτοια που δεν μας επέτρεπε να καθυστερήσουμε άλλο. Αυτό το κτίριο αυτό έπρεπε άμεσα να ανακαινισθεί, να γίνει λειτουργικό και στη συνέχεια με βάση τις προβλέψεις του νόμου, όταν θα γίνει το νέο Δικαστικό Μέγαρο, να παραδοθεί στους πολίτες της Λαμίας».
Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού για τη βοήθεια της στη συντόμευση των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να προχωρήσει η ανακαίνιση αυτού του ιστορικού κτιρίου.
Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη δήλωσε: «Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, για την πρόσκληση να βρίσκομαι σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση λόγω του χαρακτηρισμού του κτηρίου ως νεότερου μνημείου.
Πρόκειται για ένα ιστορικό κτήριο, χαρακτηρισμένο ως μνημείο, το οποίο προστατεύεται αυτοδικαίως από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του, καθώς διαθέτει και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία στο εσωτερικό του, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία και την επίβλεψη του υπουργείου Πολιτισμού. Θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι σχετικές μελέτες έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Πολιτισμού.
Για εμάς, άλλωστε, είναι πάντοτε ημέρα χαράς όταν ένα νεότερο μνημείο αποκαθίσταται και επανακτά τη θέση που του αξίζει, καθώς η διάσωση και ανάδειξή του συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του αστικού ιστού κάθε πόλης. Η αποκατάσταση αυτού του κτηρίου, η οποία προχωρά με αφορμή τις ανάγκες λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η Λαμία θα αποκτήσει ένα πλήρως αποκατεστημένο ιστορικό μνημείο, το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών της, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή την ιστορική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά».
Τεχνικά στοιχείαΟ αρχικός προϋπολογισμός για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την Προγραμματική Σύμβαση ορίζεται στο ποσό του 1.280.437,00, χωρίς ΦΠΑ και 1.587.741,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί στο σύνολό του μέσω χρηματοδότησης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Η Σύμβαση θα έχει ανώτατη διάρκεια τρία έτη.
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση δύο διακριτών υποέργων, για την προστασία του μνημείου από περαιτέρω φθορά με εργασίες σωστικού χαρακτήρα, που αφορούν την αποκατάσταση, συντήρηση και λειτουργική αναβάθμιση του χαρακτηρισμένου ως μνημείου κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και Φορέα Χρηματοδότησης (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) από τον Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Λαμιέων).
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