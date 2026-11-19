Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αποδίδει στον Οικουμενικό Πατριάρχη έναν χαρακτηρισμό με ιδιαίτερο ιστορικό και εκκλησιαστικό βάρος – Την προσφώνηση υιοθετούν και οι Άρχοντες του Πατριαρχείου



Οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανακοίνωσαν, ότι υιοθετούν πλέον τον χαρακτηρισμό, δεσμευόμενοι να αναφέρονται στον Πατριάρχη ως «Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Μέγα».







Η πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου στην Κωνσταντινούπολη Την είδηση γνωστοποίησε ο διοικητής του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μέγας Ακτουάριος Αντώνιος Λυμπεράκης, με ανακοίνωση προς τα μέλη του Τάγματος, η οποία δημοσιεύθηκε πριν μερικές ημέρες. Όπως αναφέρει, κατά το πρόσφατο προσκυνηματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή την 35η επέτειο από την εκλογή και ενθρόνιση του Βαρθολομαίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έγινε ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη προσφώνηση. Ο χαρακτηρισμός, σύμφωνα με τον Λυμπεράκη, αποτέλεσε προσωπική έμπνευση του Ελπιδοφόρου, ο οποίος τον διατύπωσε κατά τη διάρκεια του επίσημου επετειακού δείπνου προς τιμήν του Πατριάρχη, παρουσία προσκεκλημένων από διάφορες χώρες, Αρχόντων και προσκυνητών που είχαν συγκεντρωθεί στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.



Η επιλογή του χαρακτηρισμού δεν ήταν τυχαία. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επέλεξε μια προσφώνηση που συνδέεται με κορυφαίες προσωπικότητες της εκκλησιαστικής ιστορίας, αποδίδοντας στον Βαρθολομαίο μια θέση ιδιαίτερης ιστορικής αναγνώρισης.



Η απόφαση των Αρχόντων και η δημόσια δέσμευση Η πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου βρήκε άμεση ανταπόκριση από το Τάγμα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μιας οργάνωσης λαϊκών στελεχών, που έχουν ως αποστολή την υποστήριξη και υπεράσπιση της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.



Ο Αντώνιος Λυμπεράκης ανακοίνωσε, ότι οι Άρχοντες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και θα χρησιμοποιούν εφεξής την προσφώνηση «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Μέγας». Μάλιστα, διευκρίνισε, ότι είχε ήδη επιβεβαιώσει δημόσια αυτή τη δέσμευση στις 7 Νοεμβρίου 2026, κατά την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Αθηναγόρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Τέναφλαϊ του Νιου Τζέρσεϊ. Στην ομιλία του είχε αναφερθεί στην πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου, υπογραμμίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός αντανακλά την αναγνώριση μιας 35χρονης πατριαρχικής διακονίας, αλλά και μιας ιστορικά μακράς θητείας στην ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο ίδιος υποστήριξε, ότι ο τίτλος έχει κατακτηθεί μέσα από δεκαετίες σημαντικής προσφοράς και ενός έργου με διεθνή απήχηση.



Από τον Μέγα Φώτιο στον Βαρθολομαίο Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο στην ανακοίνωση του Λυμπεράκη είναι η ιστορική αναφορά που συνοδεύει την επιλογή του χαρακτηρισμού. Όπως επισημαίνει, στη δισχιλιετή ιστορία της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης μόνο ένας Οικουμενικός Πατριάρχης είχε συνδεθεί με τον συγκεκριμένο τίτλο: ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας.



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Η επίκληση του Μεγάλου Φωτίου για την περιγραφή του σύγχρονου Οικουμενικού Πατριάρχη προσδίδει, επομένως, ιδιαίτερο βάρος στην πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη τιμητικό χαρακτηρισμό, αλλά για μια συμβολική σύνδεση της σημερινής πατριαρχικής διακονίας με μια ιστορική παράδοση, που έχει συνδεθεί με την πνευματική ακτινοβολία και την αντοχή του θεσμού σε περιόδους κρίσεων.



35 χρόνια στον Οικουμενικό Θρόνο Ο Βαρθολομαίος εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης το 1991 και συμπλήρωσε το 2026 τριάντα πέντε χρόνια στην ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η μακρά αυτή θητεία τον έχει καταστήσει τον μακροβιότερο Οικουμενικό Πατριάρχη στην ιστορία του θεσμού.

Έναν χαρακτηρισμό με ισχυρό ιστορικό συμβολισμό, ο οποίος παραπέμπει σε κορυφαίες μορφές της εκκλησιαστικής ιστορίας, επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για να εκφράσει την αναγνώριση και την τιμή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο . Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την εκλογή και ενθρόνιση του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Θρόνο, ο Ελπιδοφόρος τον αποκάλεσε «Βαρθολομαίο τον Μέγα», προκαλώντας μια πρωτοβουλία, που δεν έμεινε σε επίπεδο προσωπικής προσφώνησης.Οι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανακοίνωσαν, ότι υιοθετούν πλέον τον χαρακτηρισμό, δεσμευόμενοι να αναφέρονται στον Πατριάρχη ως «Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Μέγα».Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη προσφώνηση δεν αποτελεί μια συνηθισμένη έκφραση εκκλησιαστικής φιλοφρόνησης. Αντιθέτως, παραπέμπει σε μια παράδοση ιστορικής αναγνώρισης προσώπων, που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην πορεία της Εκκλησίας.Την είδηση γνωστοποίησε ο διοικητής του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μέγας Ακτουάριος Αντώνιος Λυμπεράκης, με ανακοίνωση προς τα μέλη του Τάγματος, η οποία δημοσιεύθηκε πριν μερικές ημέρες. Όπως αναφέρει, κατά το πρόσφατο προσκυνηματικό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή την 35η επέτειο από την εκλογή και ενθρόνιση του Βαρθολομαίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής έγινε ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη προσφώνηση. Ο χαρακτηρισμός, σύμφωνα με τον Λυμπεράκη, αποτέλεσε προσωπική έμπνευση του Ελπιδοφόρου, ο οποίος τον διατύπωσε κατά τη διάρκεια του επίσημου επετειακού δείπνου προς τιμήν του Πατριάρχη, παρουσία προσκεκλημένων από διάφορες χώρες, Αρχόντων και προσκυνητών που είχαν συγκεντρωθεί στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.Η επιλογή του χαρακτηρισμού δεν ήταν τυχαία. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επέλεξε μια προσφώνηση που συνδέεται με κορυφαίες προσωπικότητες της εκκλησιαστικής ιστορίας, αποδίδοντας στον Βαρθολομαίο μια θέση ιδιαίτερης ιστορικής αναγνώρισης.Η πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου βρήκε άμεση ανταπόκριση από το Τάγμα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μιας οργάνωσης λαϊκών στελεχών, που έχουν ως αποστολή την υποστήριξη και υπεράσπιση της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.Ο Αντώνιος Λυμπεράκης ανακοίνωσε, ότι οι Άρχοντες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και θα χρησιμοποιούν εφεξής την προσφώνηση «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Μέγας». Μάλιστα, διευκρίνισε, ότι είχε ήδη επιβεβαιώσει δημόσια αυτή τη δέσμευση στις 7 Νοεμβρίου 2026, κατά την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Αθηναγόρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Τέναφλαϊ του Νιου Τζέρσεϊ. Στην ομιλία του είχε αναφερθεί στην πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου, υπογραμμίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός αντανακλά την αναγνώριση μιας 35χρονης πατριαρχικής διακονίας, αλλά και μιας ιστορικά μακράς θητείας στην ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο ίδιος υποστήριξε, ότι ο τίτλος έχει κατακτηθεί μέσα από δεκαετίες σημαντικής προσφοράς και ενός έργου με διεθνή απήχηση.Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο στην ανακοίνωση του Λυμπεράκη είναι η ιστορική αναφορά που συνοδεύει την επιλογή του χαρακτηρισμού. Όπως επισημαίνει, στη δισχιλιετή ιστορία της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης μόνο ένας Οικουμενικός Πατριάρχης είχε συνδεθεί με τον συγκεκριμένο τίτλο: ο Άγιος Φώτιος ο Μέγας.Ο Φώτιος, μία από τις σημαντικότερες μορφές της βυζαντινής εκκλησιαστικής και πνευματικής ιστορίας, διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον 9ο αιώνα, σε μια περίοδο έντονων εκκλησιαστικών, θεολογικών και πολιτικών συγκρούσεων. Η συμβολή του στη θεολογική σκέψη, στην πνευματική ζωή του Βυζαντίου και στην ιεραποστολική εξάπλωση της Ορθοδοξίας υπήρξε καθοριστική.Η επίκληση του Μεγάλου Φωτίου για την περιγραφή του σύγχρονου Οικουμενικού Πατριάρχη προσδίδει, επομένως, ιδιαίτερο βάρος στην πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου.Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη τιμητικό χαρακτηρισμό, αλλά για μια συμβολική σύνδεση της σημερινής πατριαρχικής διακονίας με μια ιστορική παράδοση, που έχει συνδεθεί με την πνευματική ακτινοβολία και την αντοχή του θεσμού σε περιόδους κρίσεων.Ο Βαρθολομαίος εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης το 1991 και συμπλήρωσε το 2026 τριάντα πέντε χρόνια στην ηγεσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η μακρά αυτή θητεία τον έχει καταστήσει τον μακροβιότερο Οικουμενικό Πατριάρχη στην ιστορία του θεσμού.

Στα χρόνια αυτά κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις για την Ορθοδοξία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι εκκλησιαστικές αντιπαραθέσεις και οι αλλαγές στον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων επηρέασαν άμεσα τη θέση και τον ρόλο του Πατριαρχείου.



Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της πατριαρχικής του πορείας, ήταν η χορήγηση του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, τον Ιανουάριο του 2019. Μια απόφαση ιστορικής σημασίας, η οποία αναδιαμόρφωσε τις εκκλησιαστικές ισορροπίες στον ορθόδοξο κόσμο, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε σοβαρή αντιπαράθεση με το Πατριαρχείο Μόσχας.



Για τους υποστηρικτές της απόφασης, επρόκειτο για άσκηση των ιστορικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για τους επικριτές της, αποτέλεσε αιτία βαθιάς εκκλησιαστικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, η ουκρανική Αυτοκεφαλία συγκαταλέγεται στις πλέον καθοριστικές παρεμβάσεις της σύγχρονης πατριαρχικής ιστορίας.



Ο Λυμπεράκης επικαλείται, επίσης, τη στάση του Βαρθολομαίου απέναντι στον πόλεμο και την εξύμνηση της βίας, καθώς και τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη.



Ο «Πράσινος Πατριάρχης» Ένα ακόμη στοιχείο, που προβάλλεται στην ανακοίνωση των Αρχόντων, είναι η διεθνής περιβαλλοντική δράση του Οικουμενικού Πατριάρχη, η οποία του έχει προσδώσει το προσωνύμιο «Πράσινος Πατριάρχης».



Ο Βαρθολομαίος υπήρξε από τους πρώτους θρησκευτικούς ηγέτες, που ανέδειξαν συστηματικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως ζήτημα όχι μόνο επιστημονικό, πολιτικό και κοινωνικό, αλλά και βαθιά πνευματικό. Μέσα από διεθνή συνέδρια, θεολογικές παρεμβάσεις, οικολογικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες με επιστήμονες και διεθνείς οργανισμούς, επιχείρησε να συνδέσει την ορθόδοξη θεολογική παράδοση με τη σύγχρονη περιβαλλοντική ευθύνη. Η προσέγγισή του στηρίζεται στην αντίληψη ότι η προστασία της δημιουργίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής ευθύνης και ότι η οικολογική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου ζωής.



Αυτή η διεθνής δραστηριότητα είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αποκτήσει ευρύτερη παρουσία στον διεθνή διάλογο για την κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης, πέρα από τα στενά όρια της ορθόδοξης εκκλησιαστικής κοινότητας.



Ο χαρακτηρισμός περνά και στα επίσημα κείμενα της Αρχιεπισκοπής Η εξέλιξη απέκτησε μία ακόμη διάσταση στις 18 Νοεμβρίου, όταν στην επίσημη εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για την Κυριακή των Αρχόντων, η οποία θα εορταστεί στις 22 Νοεμβρίου 2026, ο Βαρθολομαίος αναφέρεται πλέον ως «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Μέγας». Η εγκύκλιος, που υπογράφεται από τον ίδιο τον Ελπιδοφόρο, αναφέρεται επανειλημμένα στην 35η επέτειο της εκλογής και ενθρόνισης του Πατριάρχη, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό γεγονός για την Ορθοδοξία και ιδιαίτερη πηγή τιμής και ευγνωμοσύνης για τους Άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.