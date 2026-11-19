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Και οι συμβολαιογράφοι ζητούν την παράταση αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής
Και οι συμβολαιογράφοι ζητούν την παράταση αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής
Η πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης με την οποία ζητάει την παράτασης προθεσμίας
Μετά τους δικηγόρους και οι συμβολαιογράφοι ζητούν να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο η μεταβατική διάταξη του αναμορφωμένου κληρονομικού δικαίου (νόμος 5303/2026) για τη δυνατότητα αποδοχής παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής, καθώς σε μεγάλο αριθμό πολιτών δεν περιήλθε σε γνώση τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στην ευεργετική διάταξη.
Ειδικότερα, η παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026, αναφέρει:
«Κληρονόμος προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσει κατά το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα».
Τώρα, η πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Λένα Κοντογεώργου απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με την οποία ζητάει την παράτασης προθεσμίας της εν λόγω μεταβατικής διάταξης.
Αναλυτικότερα, η επιστολή έχεις ως εξής:
«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 33 ν. 5303/2026 (ΦΕΚ Α 81/ 22.05.2026) παρεσχέθη υπό τις προϋποθέσεις που στην διάταξη αυτή ορίζονται, η δυνατότητα των κληρονόμων προαποβιωσάντων της δημοσίευσης του νόμου αυτού προσώπων, περί αποδοχής της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, με την υποβολή σχετικής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 838 ΚΠολΔ, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του νόμου, ήτοι έως την 20-11-2026 (τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας).
Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της διατάξεως αυτής, η οποία δυστυχώς δεν έγινε ευρέως γνωστή, ώστε να υπαχθούν αρκετοί πολίτες σ΄ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο και αιτούμεθα να παραταθεί η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης του άρθρου 838 ΚΠολΔ τουλάχιστον για ένα εξάμηνο ακόμη».
Ειδικότερα, η παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026, αναφέρει:
«Κληρονόμος προσώπου, το οποίο έχει αποβιώσει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 1902 του Αστικού Κώδικα ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, μπορεί, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσει κατά το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων για τη διενέργεια απογραφής της κληρονομίας, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν είχε επιχειρηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ατομικής περιουσίας του και δεν συνέτρεχε λόγος έκπτωσης από το ευεργέτημα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα».
Τώρα, η πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Λένα Κοντογεώργου απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με την οποία ζητάει την παράτασης προθεσμίας της εν λόγω μεταβατικής διάταξης.
Αναλυτικότερα, η επιστολή έχεις ως εξής:
«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 33 ν. 5303/2026 (ΦΕΚ Α 81/ 22.05.2026) παρεσχέθη υπό τις προϋποθέσεις που στην διάταξη αυτή ορίζονται, η δυνατότητα των κληρονόμων προαποβιωσάντων της δημοσίευσης του νόμου αυτού προσώπων, περί αποδοχής της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, με την υποβολή σχετικής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 838 ΚΠολΔ, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του νόμου, ήτοι έως την 20-11-2026 (τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας).
Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της διατάξεως αυτής, η οποία δυστυχώς δεν έγινε ευρέως γνωστή, ώστε να υπαχθούν αρκετοί πολίτες σ΄ αυτήν, κρίνεται σκόπιμο και αιτούμεθα να παραταθεί η σχετική προθεσμία υποβολής της αίτησης του άρθρου 838 ΚΠολΔ τουλάχιστον για ένα εξάμηνο ακόμη».
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