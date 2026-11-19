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Συνελήφθη 12χρονος οδηγός στον Κολωνό για διακίνηση ναρκωτικών, χειροπέδες και σε 21χρονο συνεργό του
Συνελήφθη 12χρονος οδηγός στον Κολωνό για διακίνηση ναρκωτικών, χειροπέδες και σε 21χρονο συνεργό του
Δικογραφία και σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στον Κολωνό, όταν σταμάτησαν για έλεγχο αυτοκίνητο στο οποίο όμως όπως διαπίστωσαν, οδηγός ήταν ένας 12χρονος, ενώ συνοδηγός ήταν ένας 21χρονος.
Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και έναν τρίφτη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης, που περιπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να κινούνται με το αυτοκίνητο και τους έκριναν ύποπτους, καλώντας τους για έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι το όχημα οδηγούσε ο 12χρονος, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες και ο τρίφτης.
Οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 12 και 21 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για τον σχηματισμό δικογραφίας.
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και έναν τρίφτη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης, που περιπολούσαν στην περιοχή, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να κινούνται με το αυτοκίνητο και τους έκριναν ύποπτους, καλώντας τους για έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι το όχημα οδηγούσε ο 12χρονος, ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες και ο τρίφτης.
Οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 12 και 21 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για τον σχηματισμό δικογραφίας.
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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