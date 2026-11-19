Τραγωδία στην Κερατέα: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής που έπεσε σε δέντρο
Τραγωδία στην Κερατέα: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες της μηχανής που έπεσε σε δέντρο
Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κερατέα, καθώς νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες μοτοσικλέτας που προσέκρουσε σε δέντρο.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν κατέληξε πάνω σε δέντρο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο δυστύχημα εμπλέκεται άλλο όχημα ή αν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση, ενώ οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν κατέληξε πάνω σε δέντρο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο δυστύχημα εμπλέκεται άλλο όχημα ή αν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση, ενώ οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται.
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