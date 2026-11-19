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Παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και 40 χρυσές λίρες από σπίτι στην Κηφισιά, μια σύλληψη στο Αγρίνιο
Παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και 40 χρυσές λίρες από σπίτι στην Κηφισιά, μια σύλληψη στο Αγρίνιο
Τηλεφώνησαν στο θύμα και προσποιήθηκαν τους λογιστές προκειμένου να μπορέσουν να μπουν στο σπίτι
Με το πρόσχημα ότι ήταν λογιστές, κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν άνδρα στην Κηφισιά και να αποσπάσουν από το σπίτι του μεγάλο χρηματικό ποσό και 40 χρυσές λίρες. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος στο Αγρίνιο, μετά από έρευνα του Τμήματος Κηφισιάς και συνεργασία με αστυνομικούς της αντίστοιχης υπηρεσίας Αγρινίου.
Η απάτη σημειώθηκε το μεσημέρι της 4ης Απριλίου 2026, όταν οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα και προσποιήθηκαν τους λογιστές. Με αυτόν τον τρόπο τον έπεισαν να ανοίξει την είσοδο του σπιτιού του, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν σε αυτό.
Λίγο αργότερα, οι δράστες έφτασαν στο σπίτι και κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του, από όπου αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και 40 χρυσές λίρες. Στη συνέχεια διέφυγαν, έχοντας αρπάξει τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, μετά την καταγγελία και την έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 21χρονο ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
Ο νεαρός συνελήφθη το πρωί της 16ης Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή του Αγρινίου, μετά από συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών Κηφισιάς και Αγρινίου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη απάτη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η έρευνα αφορά την υπόθεση της αφαίρεσης των χρημάτων και των χρυσών λιρών από την κατοικία στην Κηφισιά.
Η απάτη σημειώθηκε το μεσημέρι της 4ης Απριλίου 2026, όταν οι δράστες τηλεφώνησαν στο θύμα και προσποιήθηκαν τους λογιστές. Με αυτόν τον τρόπο τον έπεισαν να ανοίξει την είσοδο του σπιτιού του, προκειμένου να μπορέσουν να μπουν σε αυτό.
Λίγο αργότερα, οι δράστες έφτασαν στο σπίτι και κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του, από όπου αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και 40 χρυσές λίρες. Στη συνέχεια διέφυγαν, έχοντας αρπάξει τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, μετά την καταγγελία και την έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 21χρονο ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση.
Η σύλληψη στο Αγρίνιο
Ο νεαρός συνελήφθη το πρωί της 16ης Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή του Αγρινίου, μετά από συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών Κηφισιάς και Αγρινίου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη απάτη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η έρευνα αφορά την υπόθεση της αφαίρεσης των χρημάτων και των χρυσών λιρών από την κατοικία στην Κηφισιά.
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