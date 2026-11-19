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Άσκηση Πυρόσβεσης στην Αττική Οδό: Κλειστή η σήραγγα Βριλησσίων προς Αεροδρόμιο για έξι ώρες
Άσκηση Πυρόσβεσης στην Αττική Οδό: Κλειστή η σήραγγα Βριλησσίων προς Αεροδρόμιο για έξι ώρες
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου μέχρι τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου
Άσκηση Πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας θα διεξαχθεί στη σήραγγα Βριλησσίων της Αττικής Οδού, από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου μέχρι τις 05:00 το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή της Νέας Αττικής Οδού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα υπάρξει ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στη σήραγγα Βριλησσίων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Η κυκλοφορία, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο / Περιφερειακή Υμηττού, θα εκτρέπεται στην έξοδο Πεντέλης (Κόμβος 12) και μέσω της οδού Αττικής (πάρκο Βριλησσίων άνωθεν της σήραγγας) θα επανεισέρχεται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο / Περιφερειακή Υμηττού από το σταθμό διοδίων Πεντέλης Ανατολικά, χωρίς δεύτερη καταβολή διοδίων.
Επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση, για τη διευκόλυνση των οδηγών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.
Η κυκλοφορία, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο / Περιφερειακή Υμηττού, θα εκτρέπεται στην έξοδο Πεντέλης (Κόμβος 12) και μέσω της οδού Αττικής (πάρκο Βριλησσίων άνωθεν της σήραγγας) θα επανεισέρχεται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο / Περιφερειακή Υμηττού από το σταθμό διοδίων Πεντέλης Ανατολικά, χωρίς δεύτερη καταβολή διοδίων.
Επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και σχετική σήμανση, για τη διευκόλυνση των οδηγών. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.
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