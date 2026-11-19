Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κινήθηκε κατά της εφημερίδας και του εκδοτικού οίκου με αφορμή βιβλίο από δύο δημοσιογράφους





Είναι μια νίκη για τον Τραμπ στη δικαστική εκστρατεία του εναντίον εταιρειών ΜΜΕ που κατηγορεί πως του συμπεριφέρονται άδικα.



σειρά αγωγών σε βάρος εταιρειών ΜΜΕ από το 2024, υποστηρίζοντας πως τον έχουν συκοφαντήσει ή έχουν δόλια παραπλανήσει την κοινή γνώμη με ψευδή ρεπορτάζ. Οι επικριτές του έχουν καταγγείλει τις μηνύσεις ως επιθέσεις στην ελευθερία του Τύπου.



Η μήνυση σε βάρος των New York Times και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House επικαλείται ένα βιβλίο για τον Τραμπ από δύο δημοσιογράφους της αμερικανικής εφημερίδας και αυτά που χαρακτήρισε ως «ψευδή, κακόβουλα, δυσφημιστικά και υποτιμητικά» άρθρα.



Σύμφωνα με τον ίδιο τα άρθρα στόχευαν στο να υπονομεύσουν τις πιθανότητές του στις προεδρικές εκλογές του 2024, τις οποίες κέρδισε.



έχουν αρνηθεί πως συκοφαντούν τον Τραμπ και υποστήριξαν σε ένα δικαστικό υπόμνημα ότι η υπόθεσή του είναι νομικά ατελής και στοχεύει στην αποκόμιση πολιτικών οφελών.



Εκπρόσωποι των New ⁠York Times, Penguin Random House και οι προσωπικοί δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν.



Ο περιφερειακός δικαστής Στίβεν Μέριντεϊ, τον οποίο έχει διορίσει ο Τζορτζ Ου. Μπους διαβίβασε την απόφαση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Τάμπα της Φλόριντα.



Κλείσιμο απέρριψε δύο από τους ισχυρισμούς του Τραμπ, όμως είπε πως το υπόλοιπο της καταγγελίας του υποστήριζε, με τρόπο που κρίνεται βάσιμος, ότι οι δηλώσεις που κατηγορούσαν τον Τραμπ πως «σχεδίαζε και διέπραττε περίπλοκα εγκλήματα» «βασίζονταν σε ελλιπείς, ελάχιστες πληροφορίες».



Η μήνυση σε βάρος των Times και του Penguin αφορούσε δύο άρθρα και ένα βιβλίο που θέτει υπό αμφισβήτηση την ιστορία του για την πορεία της καριέρας του ως ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας που αναρριχήθηκε στους κλάδους των ακινήτων και της ψυχαγωγίας.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε 22 δηλώσεις από το βιβλίο του δημοσιογράφου των Times Πίτερ Μπέικερ με τίτλο «For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgment» και 12 από τα άρθρα της Σούζαν Κρεγκ και της Ρας Μπιούτνερ.



Περιλαμβάνουν ισχυρισμούς σχετικά με τον ρόλο του Τραμπ στη δημιουργία της επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής ριάλιτι «The Apprentice», την κληρονομιά που έλαβε από τον πατέρα του, τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την ανατροφή του στη Νέα Υόρκη.



Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε σήμερα Πέμπτη πως η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος των New York Times και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House μπορεί να προχωρήσει.Είναι μια νίκη για τον Τραμπ στη δικαστική εκστρατεία του εναντίον εταιρειών ΜΜΕ που κατηγορεί πως του συμπεριφέρονται άδικα.Ο Τραμπ έχει καταθέσει, υποστηρίζοντας πως τον έχουν συκοφαντήσει ή έχουν δόλια παραπλανήσει την κοινή γνώμη με ψευδή ρεπορτάζ. Οι επικριτές του έχουν καταγγείλει τις μηνύσεις ως επιθέσεις στην ελευθερία του Τύπου.Η μήνυση σε βάρος των New York Times και του εκδοτικού οίκου Penguin Random House επικαλείται ένα βιβλίο για τον Τραμπ από δύο δημοσιογράφους της αμερικανικής εφημερίδας και αυτά που χαρακτήρισε ως «ψευδή, κακόβουλα, δυσφημιστικά και υποτιμητικά» άρθρα.Σύμφωνα με τον ίδιο τα άρθρα στόχευαν στο να υπονομεύσουν τις πιθανότητές του στις προεδρικές εκλογές του 2024, τις οποίες κέρδισε.Οι Times και ο Penguinκαι υποστήριξαν σε ένα δικαστικό υπόμνημα ότι η υπόθεσή του είναι νομικά ατελής και στοχεύει στην αποκόμιση πολιτικών οφελών.Εκπρόσωποι των New ⁠York Times, Penguin Random House και οι προσωπικοί δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν.Ο περιφερειακός δικαστής Στίβεν Μέριντεϊ, τον οποίο έχει διορίσει ο Τζορτζ Ου. Μπους διαβίβασε την απόφαση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Τάμπα της Φλόριντα.Ο Μέριντεϊ, όμως είπε πως το υπόλοιπο της καταγγελίας του υποστήριζε,, ότι οι δηλώσεις που κατηγορούσαν τον Τραμπ πως «σχεδίαζε και διέπραττε περίπλοκα εγκλήματα» «βασίζονταν σε ελλιπείς, ελάχιστες πληροφορίες».Η μήνυση σε βάρος των Times και του Penguin αφορούσε δύο άρθρα και ένα βιβλίο που θέτει υπό αμφισβήτηση την ιστορία του για την πορεία της καριέρας του ως ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας που αναρριχήθηκε στους κλάδους των ακινήτων και της ψυχαγωγίας.Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε 22 δηλώσεις από το βιβλίο του δημοσιογράφου των Times Πίτερ Μπέικερ με τίτλο «For Trump, a Lifetime of Scandals Heads Toward a Moment of Judgment» και 12 από τα άρθρα της Σούζαν Κρεγκ και της Ρας Μπιούτνερ.Περιλαμβάνουν ισχυρισμούς σχετικά με τον ρόλο του Τραμπ στη δημιουργία της επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής ριάλιτι «The Apprentice», την κληρονομιά που έλαβε από τον πατέρα του, τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την ανατροφή του στη Νέα Υόρκη.

Οι Times και ο εκδοτικός οίκος Penguin ανέφεραν, σε αίτημα για απόρριψη της μήνυσης, ότι ο Τραμπ δεν εξήγησε με ποιον τρόπο οι εν λόγω δηλώσεις ήταν δυσφημιστικές, ενώ επεσήμαναν ότι αυτές περιλάμβαναν υποκειμενικές απόψεις, οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν αληθείς ή ψευδείς.