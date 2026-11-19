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Μετά τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση κατά του αντιπροέδρου του ΔΣΑ».Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής «Η εγκληματική αυτή ενέργεια βάλλει ευθέως κατά των δημοκρατικών θεσμών και του Κράτους Δικαίου».Υπενθυμίζεται ότι την 11η Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του αντιπροέδρου του ΔΣΑ και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα Ζώη Σταυρόπουλου,. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε η ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής έχει ως εξής:«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση κατά του Αντιπροέδρου του ΔΣΑ κ. Ζώη Σταυρόπουλου, με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην είσοδο του δικηγορικού του γραφείου.Η εγκληματική αυτή ενέργεια βάλει ευθέως κατά των δημοκρατικών θεσμών και του Κράτους Δικαίου.Η ελευθερία έκφρασης και πολιτικής δράσης αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα σε μία δημοκρατική Πολιτεία, τα οποία το δικηγορικό σώμα διαχρονικά υπηρετεί και υπερασπίζεται.Καμία ανοχή στη βία και στην τρομοκρατία, από όπου και αν προέρχονται.Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση στον Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ και την οικογένειά του και καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν άμεσα και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν».