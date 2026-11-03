Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Κάθειρξη 6 ετών σε επιχειρηματία που εξαπάτησε διεθνή ποδοσφαιριστή και του απέσπασε 500.000 ευρώ
Κάθειρξη 6 ετών σε επιχειρηματία που εξαπάτησε διεθνή ποδοσφαιριστή και του απέσπασε 500.000 ευρώ
Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 9 ετών, αλλά του είχε δοθεί η δυνατότητα η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη
Κάθειρξη 6 ετών επιβλήθηκε σε επιχειρηματία – απατεώνα για υπόθεση απάτης με λεία 500.000 ευρώ σε βάρος γνωστού τέως ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου και της Εθνικής Ελλάδος.
Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Δευτεροβάθμια Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών κατ’ έφεση.
Την περίοδο 2009 ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν ως γνώστης του τραπεζικού συστήματος με διασυνδέσεις στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισε τον πρώην ποδοσφαιριστή που εκείνη την περίοδο ήθελε να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις του σε ελβετική τράπεζα.
Με τον ίδιο τρόπο όπως προέκυψε προσέγγισε και άλλους ποδοσφαιριστές.
Ο απατεώνας επιχειρηματίας με καταγωγή και διαμονή στα Γιάννενα σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 9 ετών, αλλά του είχε δοθεί η δυνατότητα η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Χθες στο δικαστήριο δεν παρουσιάστηκε για να απολογηθεί για τις πράξεις του και καταδικάστηκε ερήμην, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Μετά τη δίκη του όταν συλληφθεί θα οδηγηθεί στη φυλακή. Επίσης, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών στη μάνατζέρ του.
Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Δευτεροβάθμια Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών κατ’ έφεση.
Την περίοδο 2009 ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν ως γνώστης του τραπεζικού συστήματος με διασυνδέσεις στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισε τον πρώην ποδοσφαιριστή που εκείνη την περίοδο ήθελε να μεταφέρει τις αποταμιεύσεις του σε ελβετική τράπεζα.
Με τον ίδιο τρόπο όπως προέκυψε προσέγγισε και άλλους ποδοσφαιριστές.
Ο απατεώνας επιχειρηματίας με καταγωγή και διαμονή στα Γιάννενα σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 9 ετών, αλλά του είχε δοθεί η δυνατότητα η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Χθες στο δικαστήριο δεν παρουσιάστηκε για να απολογηθεί για τις πράξεις του και καταδικάστηκε ερήμην, ενώ δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Μετά τη δίκη του όταν συλληφθεί θα οδηγηθεί στη φυλακή. Επίσης, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών στη μάνατζέρ του.
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