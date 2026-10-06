Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 36χρονη για τα χυδαία φέιγ βολάν στο Ηράκλειο, απαγορεύεται να πλησιάζει την 52χρονη
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 36χρονη για τα χυδαία φέιγ βολάν στο Ηράκλειο, απαγορεύεται να πλησιάζει την 52χρονη
Την ίδια ώρα, παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για την ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να συνέδραμε τη 36χρονη στη διανομή των φακέλων
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της, η 36χρονη που κατηγορείται για τα χυδαία φέιγ βολάν σε βάρος 52χρονης στο Ηράκλειο.
Σε βάρος της 36χρονης, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, με την επιβολή περιοριστικών όρων, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Συγκεκριμένα στην 36χρονη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην αρμόδια αστυνομική αρχή και η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας και των μελών της οικογένειάς της.
Την ίδια ώρα, παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για την ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να συνέδραμε τη 36χρονη στη διανομή των φακέλων.
Υπενθυμίζεται ότι τα επίμαχα έντυπα, τα οποία περιείχαν προσωπικά στοιχεία, σεξιστικά σχόλια και χυδαίες αναφορές σε βάρος της 52χρονης, είχαν τοποθετηθεί μέσα σε φακέλους και είχαν αφεθεί πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων, τόσο στην περιοχή της Θερίσσου όσο και στο κέντρο του Ηρακλείου.
Σε βάρος της 36χρονης, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, με την επιβολή περιοριστικών όρων, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Συγκεκριμένα στην 36χρονη επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στην αρμόδια αστυνομική αρχή και η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας και των μελών της οικογένειάς της.
Την ίδια ώρα, παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για την ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να συνέδραμε τη 36χρονη στη διανομή των φακέλων.
Υπενθυμίζεται ότι τα επίμαχα έντυπα, τα οποία περιείχαν προσωπικά στοιχεία, σεξιστικά σχόλια και χυδαίες αναφορές σε βάρος της 52χρονης, είχαν τοποθετηθεί μέσα σε φακέλους και είχαν αφεθεί πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων, τόσο στην περιοχή της Θερίσσου όσο και στο κέντρο του Ηρακλείου.
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