Τριπλασιάστηκαν σε έναν χρόνο οι ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Gen AI, αλλά μόνο το 1,7% έχει μετρήσιμα αποτελέσματα

Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μόλις το 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης το 2025, κατατάσσοντας τη χώρα στην τέταρτη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ. Το παράδοξο της ελληνικής αγοράς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξε η ετήσια έρευνα της Grant Thornton «Technology & Beyond 2026», που παρουσίασε η Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner και Επικεφαλής των υπηρεσιών Technology & AI CoE της εταιρείας, στο συνέδριο Future Unfold: «Connected Intelligence | The Future Advantage».



Η Ελλάδα δουλεύει περισσότερο, αλλά παράγει λιγότερο Η απόσταση ανάμεσα στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας με την τεχνολογία και στην αξιοποίησή της από τις επιχειρήσεις αποτυπώνει, σύμφωνα με την παρουσίαση, ένα ευρύτερο πρόβλημα παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της ελληνικής εργασίας αντιστοιχεί μόλις στο 54,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, παρότι οι Έλληνες εργάζονται κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα, έναντι 35,9 ωρών στην ΕΕ.







Η κ.Αγγελοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πεδίο επενδύσεων και ανταγωνισμού. Το 2025, οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις στο AI έφτασαν τα 582 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 130% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές: οι ΗΠΑ επενδύουν στην ανάπτυξη και την κλιμάκωση της τεχνολογίας, η Κίνα στην αυτοματοποίηση, ενώ η Ευρώπη διατηρεί ισχυρή θέση στη βιομηχανική ρομποτική, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει τη βιομηχανική της ισχύ σε αντίστοιχη ψηφιακή παρουσία.



Τριπλασιάστηκε η υιοθέτηση του Gen AI, αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα Η έρευνα, η οποία πραγματοποιείται για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βασίστηκε φέτος στις απαντήσεις 400 επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στα στελέχη τεχνολογίας.







Η αύξηση αυτή, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το 33% βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, μόλις το 12% έχει περάσει σε παραγωγική λειτουργία, ενώ μόνο το 1,7% αναφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα.



Η απόσταση ανάμεσα στην υιοθέτηση και στον πραγματικό επιχειρηματικό μετασχηματισμό αποτελεί, σύμφωνα με την παρουσίαση, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ενδεικτικό είναι ότι το 64% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει στρατηγική AI, ενώ το 57% δηλώνει ότι δεν έχει σαφή δομή σχεδιασμού και υλοποίησης.



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Στρατηγική, δεδομένα και μέτρηση τα μεγάλα ζητούμενα Η σύγκριση των στοιχείων της τελευταίας τετραετίας αναδεικνύει ότι, παρά την πρόοδο στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ορισμένες αδυναμίες παραμένουν. Η μέτρηση της απόδοσης των τεχνολογικών επενδύσεων και η πρόσβαση στα δεδομένα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.



Έξι στις δέκα επιχειρήσεις δεν παρακολουθούν κανέναν δείκτη για τις τεχνολογικές τους επενδύσεις, ενώ το 63% δεν μετρά κανένα Βασικό Δείκτη Απόδοσης για την αξιοποίηση του AI. Επιπλέον, παρότι το 43% αναγνωρίζει τις ελλείψεις δεξιοτήτων ως πρόβλημα, μόλις το 22% επενδύει σε εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη.



Ανάλογο κενό εντοπίζεται και στην κυβερνοασφάλεια. Ενώ το 80% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ετοιμότητα σε επίπεδο προσωπικού και δεξιοτήτων, λιγότερο από το 36% εμφανίζεται πραγματικά προετοιμασμένο για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.



Το 83,5% των νέων ηλικίας 16-24 ετών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί Gen AI (εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ), ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στην. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μόλις το 8,9% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούσε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης το 2025, κατατάσσοντας τη χώρα στην τέταρτη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ. Το παράδοξο της ελληνικής αγοράς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξε η ετήσια έρευνα της Grant Thornton «Technology & Beyond 2026», που παρουσίασε η Στέλλα Αγγελοπούλου, Partner και Επικεφαλής των υπηρεσιών Technology & AI CoE της εταιρείας, στο συνέδριο Future Unfold: «Connected Intelligence | The Future Advantage».Η απόσταση ανάμεσα στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας με την τεχνολογία και στην αξιοποίησή της από τις επιχειρήσεις αποτυπώνει, σύμφωνα με την παρουσίαση, ένα ευρύτερο πρόβλημα παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της ελληνικής εργασίας αντιστοιχεί μόλις στο 54,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, παρότι οι Έλληνες εργάζονται κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα, έναντι 35,9 ωρών στην ΕΕ.«Αυτό δεν είναι πρόβλημα χαρακτήρα. Είναι πρόβλημα σχεδιασμού», σημείωσε η κ. Αγγελοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι η πρόκληση για την ελληνική οικονομία δεν είναι να εργάζεται περισσότερες ώρες, αλλά να παράγει μεγαλύτερη αξία μέσα στον ίδιο χρόνο.Η κ.Αγγελοπούλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πεδίο επενδύσεων και ανταγωνισμού. Το 2025, οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις στο AI έφτασαν τα 582 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 130% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές: οι ΗΠΑ επενδύουν στην ανάπτυξη και την κλιμάκωση της τεχνολογίας, η Κίνα στην αυτοματοποίηση, ενώ η Ευρώπη διατηρεί ισχυρή θέση στη βιομηχανική ρομποτική, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει τη βιομηχανική της ισχύ σε αντίστοιχη ψηφιακή παρουσία.Η έρευνα, η οποία πραγματοποιείται για τέταρτη χρονιά σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βασίστηκε φέτος στις απαντήσεις 400 επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στα στελέχη τεχνολογίας.Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι η εντυπωσιακή αύξηση της υιοθέτησης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ πέρυσι το 15% των επιχειρήσεων δήλωνε ότι χρησιμοποιεί Gen AI, φέτος το ποσοστό έφτασε το 53%, καταγράφοντας υπερτριπλασιασμό μέσα σε 12 μήνες.Η αύξηση αυτή, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Το 33% βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, μόλις το 12% έχει περάσει σε παραγωγική λειτουργία, ενώ μόνο το 1,7% αναφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα.Η απόσταση ανάμεσα στην υιοθέτηση και στον πραγματικό επιχειρηματικό μετασχηματισμό αποτελεί, σύμφωνα με την παρουσίαση, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ενδεικτικό είναι ότι το 64% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει στρατηγική AI, ενώ το 57% δηλώνει ότι δεν έχει σαφή δομή σχεδιασμού και υλοποίησης.Παράλληλα, το 73% σχεδιάζει να επενδύσει έως 150.000 ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην επόμενη τριετία. Ωστόσο, όπως τόνισε η κ.Αγγελοπούλου, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αύξηση των δαπανών, αλλά η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα.Η σύγκριση των στοιχείων της τελευταίας τετραετίας αναδεικνύει ότι, παρά την πρόοδο στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ορισμένες αδυναμίες παραμένουν. Η μέτρηση της απόδοσης των τεχνολογικών επενδύσεων και η πρόσβαση στα δεδομένα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.Έξι στις δέκα επιχειρήσεις δεν παρακολουθούν κανέναν δείκτη για τις τεχνολογικές τους επενδύσεις, ενώ το 63% δεν μετρά κανένα Βασικό Δείκτη Απόδοσης για την αξιοποίηση του AI. Επιπλέον, παρότι το 43% αναγνωρίζει τις ελλείψεις δεξιοτήτων ως πρόβλημα, μόλις το 22% επενδύει σε εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη.Ανάλογο κενό εντοπίζεται και στην κυβερνοασφάλεια. Ενώ το 80% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ετοιμότητα σε επίπεδο προσωπικού και δεξιοτήτων, λιγότερο από το 36% εμφανίζεται πραγματικά προετοιμασμένο για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κ. Αγγελοπούλου υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων AI πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, με λιγότερες κρίσιμες εξαρτήσεις, εναλλακτικές λύσεις και σχεδιασμό για τη διαχείριση πιθανών διαταραχών.



Από την υιοθέτηση στον ανασχεδιασμό των επιχειρήσεων Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με την παρουσίαση, είναι η μετάβαση από την απλή ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση στον συνολικό ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών λειτουργιών γύρω από την τεχνολογία.



Η έρευνα εντόπισε 57 επιχειρήσεις που έχουν ήδη περάσει σε αυτό το στάδιο, διαθέτοντας στρατηγική AI, δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων και σαφή δομή διακυβέρνησης. Σχεδόν οι μισές από αυτές δηλώνουν ότι έχουν καλύτερη απόδοση επένδυσης σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.



Για την επόμενη πενταετία, η παρουσίαση ξεχώρισε τρεις βασικές τάσεις: την ενσωμάτωση των AI agents, δηλαδή αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν εργασίες, στο εργατικό δυναμικό ως πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα, την εξάπλωση της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής στη βιομηχανία και τη μετατόπιση του ανταγωνιστικού χάσματος στο εσωτερικό των ίδιων των κλάδων.



Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της έρευνας, η Αγγελοπούλου είπε ότι η πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι πλέον απλώς να υιοθετήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της για να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και τόνισε: «Το μεγαλύτερο ρίσκο δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει τις δουλειές μας, είναι ότι θα καταργήσει τη δικαιολογία της χαμηλής παραγωγικότητας».