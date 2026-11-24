Προφυλακιστέοι ακόμα δύο για το κύκλωμα με τις εικονικές επιστροφές φόρων, άλλοι 7 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Προφυλακιστέοι ακόμα δύο για το κύκλωμα με τις εικονικές επιστροφές φόρων, άλλοι 7 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Πρόκειται για έναν λογιστή και ένα ακόμη άτομο που, κατά τη δικογραφία, άλλαζε ρόλους κατά το δοκούν, δρώντας πότε ως λογιστής και πότε ως επιχειρηματίας - Συνολικά 5 είναι πλέον οι προφυλακισμένοι σε σύνολο 15 κατηγορούμενων
Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκαν σήμερα εννέα ακόμα εμπλεκόμενοι στην μεγάλη υπόθεση των εικονικών επιστροφών φόρων, μια απάτη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ.
Μετά το τέλος της διαδικασίας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι δύο εξ αυτών. Πρόκειται για έναν λογιστή και ένα ακόμη άτομο που, κατά τη δικογραφία, άλλαζε ρόλους κατά το δοκούν, δρώντας πότε ως λογιστής και πότε ως επιχειρηματίας.
Οι υπόλοιποι επτά αποχώρησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Με τις σημερινές αποφάσεις, οι προφυλακισμένοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον στους πέντε, επί συνόλου 15 κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες τον δρόμο για τη φυλακή είχαν πάρει τρία ακόμη πρόσωπα και συγκεκριμένα δύο τραπεζικά στελέχη (διευθυντές καταστημάτων σε Γέρακα και Αγρίνιο) και ένας διαχειριστής εταιρειών με ρόλο «αχυρανθρώπου».
Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες τα δύο τραπεζικά στελέχη υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Αττική κι ένας διαχειριστής εταιρείας ως «αχυράνθρωπος».
Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και πως όλα είναι απολύτως νόμιμα.
Φέρεται ωστόσο να υποστήριξε πως η μόνη εμπλοκή του «αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται», για τις οποίες έστειλε, όπως είπε, τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι.
«Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορούμενους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αντίθετα οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, (τρεις γυναίκες) που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.
Μετά το τέλος της διαδικασίας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι δύο εξ αυτών. Πρόκειται για έναν λογιστή και ένα ακόμη άτομο που, κατά τη δικογραφία, άλλαζε ρόλους κατά το δοκούν, δρώντας πότε ως λογιστής και πότε ως επιχειρηματίας.
Οι υπόλοιποι επτά αποχώρησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Με τις σημερινές αποφάσεις, οι προφυλακισμένοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον στους πέντε, επί συνόλου 15 κατηγορουμένων. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες τον δρόμο για τη φυλακή είχαν πάρει τρία ακόμη πρόσωπα και συγκεκριμένα δύο τραπεζικά στελέχη (διευθυντές καταστημάτων σε Γέρακα και Αγρίνιο) και ένας διαχειριστής εταιρειών με ρόλο «αχυρανθρώπου».
Συγκεκριμένα στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες τα δύο τραπεζικά στελέχη υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Αττική κι ένας διαχειριστής εταιρείας ως «αχυράνθρωπος».
Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και πως όλα είναι απολύτως νόμιμα.
Φέρεται ωστόσο να υποστήριξε πως η μόνη εμπλοκή του «αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται», για τις οποίες έστειλε, όπως είπε, τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι.
«Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορούμενους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αντίθετα οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, (τρεις γυναίκες) που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα