Προφυλακιστέοι ακόμα δύο για το κύκλωμα με τις εικονικές επιστροφές φόρων, άλλοι 7 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Πρόκειται για έναν λογιστή και ένα ακόμη άτομο που, κατά τη δικογραφία, άλλαζε ρόλους κατά το δοκούν, δρώντας πότε ως λογιστής και πότε ως επιχειρηματίας - Συνολικά 5 είναι πλέον οι προφυλακισμένοι σε σύνολο 15 κατηγορούμενων