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Τραγωδία στο Λεωνίδιο: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο, δείτε φωτογραφίες
Τραγωδία στο Λεωνίδιο: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου χωρίς τις αισθήσεις του
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στην περιοχή «Μύτη», έξω από το Λεωνίδιο Αρκαδίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του οχήματος.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οχτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα απεγκλώβισαν τον οδηγό του αυτοκινήτου χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου:
Φωτογραφίες: leonidion.gr
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 24, 2026
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