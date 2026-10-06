Απολογείται η 36χρονη που πέταξε χυδαία φέιγ βολάν εις βάρος 52χρονης στους δρόμους του Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
φειγ βολάν Ηράκλειο

Απολογείται η 36χρονη που πέταξε χυδαία φέιγ βολάν εις βάρος 52χρονης στους δρόμους του Ηρακλείου

Τα χαρτάκια βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτήρα, για την 52χρονη

Απολογείται η 36χρονη που πέταξε χυδαία φέιγ βολάν εις βάρος 52χρονης στους δρόμους του Ηρακλείου
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Απολογείται σήμερα η 36χρονη που για λόγους ερωτικής αντιζηλίας έφθασε στο σημείο να πετάξει χυδαία φέιγ βολάν με φωτογραφία, τηλέφωνο και διεύθυνση μιας 52χρονης μητέρας στους δρόμους του Ηρακλείου.

Τα χαρτάκια βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτήρα, για την 52χρονη.

Η έρευνα των αστυνομικών του Α’ Αστυνομικού Τμήματος, μετά και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού αλλά και καταθέσεις, οδήγησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη της 36χρονης, η οποία ασχολείται με τον χώρο των media- δεν είναι ωστόσο δημοσιογράφος, όπως κάποιοι ανέφεραν στην αρχή.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, ενώ θεωρείται θέμα χρόνου να ταυτοποιηθεί και επίσημα ο συνεργός της, δηλαδή το άτομο που την βοήθησε να μοιράσουν τους προσβλητικούς φακέλους.

Πηγή: cretalive
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