Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Τουρκία, αισθητός και στα Δωδεκάνησα
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Τουρκία, αισθητός και στα Δωδεκάνησα
Το επίκεντρο ήταν ανατολικά από το Μποντρούμ και το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11), στις 17:39, στο δυτικό τμήμα της Τουρκίας, σχετικά κοντά στις ακτές του Αιγαίου.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, το επίκεντρο ήταν ανατολικά από το Μποντρούμ και περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Ρόδου.
Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπως την Κω και την Ρόδο. Δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, το επίκεντρο ήταν ανατολικά από το Μποντρούμ και περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Ρόδου.
Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή και σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπως την Κω και την Ρόδο. Δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.
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