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Συλλαλητήριο από αγρότες της Μαγνησίας στο λιμάνι του Βόλου, πέταξαν προϊόντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Συλλαλητήριο από αγρότες της Μαγνησίας στο λιμάνι του Βόλου, πέταξαν προϊόντα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους αλλά και για το υψηλό κόσμος παραγωγής
Αγρότες της Μαγνησίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης συλλαλητήριο με αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά αυτοκίνητα στο κέντρο του Βόλου.
Νωρίτερα οι αγρότες κινήθηκαν το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο κέντρο του Βόλου. Εκεί πέταξαν μήλα και άλλα προϊόντα.
Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι όπου μοίραζαν φρούτα και γάλα σε πολίτες.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους αλλά και για το υψηλό κόσμος παραγωγής. Αυτές οι κινητοποιήσεις είναι τα προεόρτια των μεγάλων κινητοποιήσεων και των μπλόκων που σχεδιάζουν οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στην Νίκαια της Λάρισας.
Εκεί θα υπάρξει ο σχεδιασμός των κινητοποιήσεων αλλά θα τεθούν και τα αιτήματα για μια ενδεχόμενη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από τις γιορτές.
Οι αγρότες υποστηρίζουν πως πλέον με το σημερινό καθεστώς και τις χαμηλές τιμές στην αγορά των προϊόντων δεν μπορούν πλέον να καλλιεργήσουν.
Νωρίτερα οι αγρότες κινήθηκαν το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο κέντρο του Βόλου. Εκεί πέταξαν μήλα και άλλα προϊόντα.
Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το λιμάνι όπου μοίραζαν φρούτα και γάλα σε πολίτες.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους αλλά και για το υψηλό κόσμος παραγωγής. Αυτές οι κινητοποιήσεις είναι τα προεόρτια των μεγάλων κινητοποιήσεων και των μπλόκων που σχεδιάζουν οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στην Νίκαια της Λάρισας.
Εκεί θα υπάρξει ο σχεδιασμός των κινητοποιήσεων αλλά θα τεθούν και τα αιτήματα για μια ενδεχόμενη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από τις γιορτές.
Οι αγρότες υποστηρίζουν πως πλέον με το σημερινό καθεστώς και τις χαμηλές τιμές στην αγορά των προϊόντων δεν μπορούν πλέον να καλλιεργήσουν.
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