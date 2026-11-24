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Η Αθήνα φόρεσε και επισήμως τα γιορτινά της: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, δείτε βίντεο
Η Αθήνα φόρεσε και επισήμως τα γιορτινά της: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, δείτε βίντεο
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο φωταγωγήθηκε από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και συναυλία της Μαρίνας Σπανού - 21.000 μέτρα φωτεινής γιρλάντας και 168.000 λαμπιόνια στο Σύνταγμα
Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκε το κέντρο της Αθήνας, αφού φωταγωγήθηκε το έλατο ύψους 21 μέτρων στην πλατεία Συντάγματος.
Ολόκληρη η πλατεία μεταμορφώθηκε σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό με περίπου 21.000 μέτρα φωτεινής γιρλάντας και 168.000 λαμπιόνια, αστέρια, φωτεινά στεφάνια και έναν Άγιο Βασίλη.
Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και παρουσίασε ο Γιώργος Λιανός κυριάρχησε η μουσική, αρχικά στη σκηνή ανέβηκε η Big Band του Δήμου Αθηναίων με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, ενώ την εκδήλωση έκλεισε η Μαρίνα Σπανού.
Αρκετοί πολίτες βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.
Παράλληλα, ο εορταστικός φωτισμός θα απλωθεί από την οδό Ερμού μέχρι τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων και, για πρώτη φορά φέτος, την οδό Αριστοτέλους.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
Ολόκληρη η πλατεία μεταμορφώθηκε σε χριστουγεννιάτικο σκηνικό με περίπου 21.000 μέτρα φωτεινής γιρλάντας και 168.000 λαμπιόνια, αστέρια, φωτεινά στεφάνια και έναν Άγιο Βασίλη.
Στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και παρουσίασε ο Γιώργος Λιανός κυριάρχησε η μουσική, αρχικά στη σκηνή ανέβηκε η Big Band του Δήμου Αθηναίων με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, ενώ την εκδήλωση έκλεισε η Μαρίνα Σπανού.
Αρκετοί πολίτες βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις.
Παράλληλα, ο εορταστικός φωτισμός θα απλωθεί από την οδό Ερμού μέχρι τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων και, για πρώτη φορά φέτος, την οδό Αριστοτέλους.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
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