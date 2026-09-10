Τα ερωτήματα για την κλινική που έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης: Η διαφήμιση του γιατρού και οι εικόνες με τη στολή Σαμουράι
Τα ερωτήματα για την κλινική που έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης: Η διαφήμιση του γιατρού και οι εικόνες με τη στολή Σαμουράι
Η δημόσια παρουσίαση της επαγγελματικής δραστηριότητας του γιατρού το 2025 φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του στις αρχές για τον ρόλο του στο ιατρείο του Κολωνακίου
Νέα ερωτήματα για την ακριβή σχέση του γιατρού με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης δημιουργεί βίντεο που είχε αναρτηθεί στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2025 και στο οποίο ο ίδιος παρουσιάζει την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Αθήνα.
Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις εξηγήσεις που έδωσε χθες στις αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ιατρείο φέρεται να είναι στο όνομά του, στοιχείο το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως προς την ακριβή επαγγελματική και ιδιοκτησιακή σχέση του με τον χώρο.
Στο βίντεο που είχε δημοσιευθεί πέρυσι τον Δεκέμβριο , ο γιατρός εμφανίζεται να παρουσιάζει ο ίδιος το επαγγελματικό του προφίλ και, αναφερόμενος στη δραστηριότητά του στην Αθήνα, δηλώνει χαρακτηριστικά: «I have my own practice in Athens». Η συγκεκριμένη φράση αποδίδεται στα ελληνικά ως «διατηρώ το δικό μου ιατρείο στην Αθήνα».
Στο επίμαχο βίντεο, δηλαδή, ο ίδιος παρουσιάζει σε πρώτο πρόσωπο την επαγγελματική δραστηριότητα στην Αθήνα ως δική του.
Πρόκειται για μια αναφορά που αποκτά διαφορετική βαρύτητα υπό το πρίσμα των όσων υποστήριξε στις αστυνομικές αρχές σχετικά με τον ρόλο που είχε ο ίδιος και εκείνον που, κατά την κατάθεσή του, είχε αναλάβει η σύζυγός του.
Από τη μία πλευρά, στο βίντεο ακούγεται να λέει «έχω το δικό μου ιατρείο στην Αθήνα», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρείο είναι και στο όνομά του. Από την άλλη, στις εξηγήσεις του προς την Ασφάλεια φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στις συγκεκριμένες θεραπείες και ότι τη διαχείριση του χώρου, την πραγματοποίησή τους και την παρακολούθηση των ασθενών είχε αναλάβει η σύζυγός του.
Το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις εξηγήσεις που έδωσε χθες στις αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του.
Έδειξε την σύζυγό τουΣύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του, ο γιατρός αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό, αναφέροντας ότι η σύζυγός του ήταν εκείνη που διαχειριζόταν το ιατρείο, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ιατρείο φέρεται να είναι στο όνομά του, στοιχείο το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως προς την ακριβή επαγγελματική και ιδιοκτησιακή σχέση του με τον χώρο.
Στο βίντεο που είχε δημοσιευθεί πέρυσι τον Δεκέμβριο , ο γιατρός εμφανίζεται να παρουσιάζει ο ίδιος το επαγγελματικό του προφίλ και, αναφερόμενος στη δραστηριότητά του στην Αθήνα, δηλώνει χαρακτηριστικά: «I have my own practice in Athens». Η συγκεκριμένη φράση αποδίδεται στα ελληνικά ως «διατηρώ το δικό μου ιατρείο στην Αθήνα».
Στο επίμαχο βίντεο, δηλαδή, ο ίδιος παρουσιάζει σε πρώτο πρόσωπο την επαγγελματική δραστηριότητα στην Αθήνα ως δική του.
Πρόκειται για μια αναφορά που αποκτά διαφορετική βαρύτητα υπό το πρίσμα των όσων υποστήριξε στις αστυνομικές αρχές σχετικά με τον ρόλο που είχε ο ίδιος και εκείνον που, κατά την κατάθεσή του, είχε αναλάβει η σύζυγός του.
Από τη μία πλευρά, στο βίντεο ακούγεται να λέει «έχω το δικό μου ιατρείο στην Αθήνα», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρείο είναι και στο όνομά του. Από την άλλη, στις εξηγήσεις του προς την Ασφάλεια φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στις συγκεκριμένες θεραπείες και ότι τη διαχείριση του χώρου, την πραγματοποίησή τους και την παρακολούθηση των ασθενών είχε αναλάβει η σύζυγός του.
Ο συνήγορος του ζευγαριού έχει, πάντως, υποστηρίξει ότι οι δύο γιατροί ήταν συστεγαζόμενοι στον ίδιο επαγγελματικό χώρο και ότι τα μηχανήματα που βρίσκονταν στο ιατρείο είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Το βίντεο δεν αποδεικνύει από μόνο του ποιος πραγματοποιούσε τις επίμαχες θεραπείες ούτε μπορεί να οδηγήσει σε συμπέρασμα ως προς ενδεχόμενες ευθύνες. Καταγράφει, ωστόσο, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο γιατρός παρουσίαζε δημόσια τη σχέση του με το ιατρείο και προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα για τον ακριβή ρόλο των προσώπων που δραστηριοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο.
Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να αποσαφηνίσουν ποιος είχε την ευθύνη λειτουργίας του ιατρείου, ποιος πραγματοποιούσε τις θεραπείες, ποια ήταν η συμμετοχή καθενός από τους δύο γιατρούς και τι ακριβώς συνέβη πριν από την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.
Στις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων διάφορες θρησκευτικές εικόνες (της Παναγίας και αγίων), μία πανοπλία σαμουράι, ένα σπαθί σε γυάλινη προθήκη που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, κάποια κόκκινα γάντια και μερικές ζωγραφιές. Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης. «Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη», υπογράμμισε .
Δείτε τις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου:
Δείτε φωτογραφίες έξω από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι:
Το βίντεο δεν αποδεικνύει από μόνο του ποιος πραγματοποιούσε τις επίμαχες θεραπείες ούτε μπορεί να οδηγήσει σε συμπέρασμα ως προς ενδεχόμενες ευθύνες. Καταγράφει, ωστόσο, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο γιατρός παρουσίαζε δημόσια τη σχέση του με το ιατρείο και προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα για τον ακριβή ρόλο των προσώπων που δραστηριοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο.
Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να αποσαφηνίσουν ποιος είχε την ευθύνη λειτουργίας του ιατρείου, ποιος πραγματοποιούσε τις θεραπείες, ποια ήταν η συμμετοχή καθενός από τους δύο γιατρούς και τι ακριβώς συνέβη πριν από την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.
Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείουΤα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της Stem Cell επιτείνουν οι εικόνες από το εσωτερικό της που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr
Στις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων διάφορες θρησκευτικές εικόνες (της Παναγίας και αγίων), μία πανοπλία σαμουράι, ένα σπαθί σε γυάλινη προθήκη που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, κάποια κόκκινα γάντια και μερικές ζωγραφιές. Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης. «Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη», υπογράμμισε .
Δείτε τις φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου:
Δείτε φωτογραφίες έξω από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι:
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