Βίντεο: Η δραματική διαδρομή του ασθενοφόρου που σπεύδει να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη από την κλινική στο Κολωνάκι
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Ασθενοφόρο

Βίντεο: Η δραματική διαδρομή του ασθενοφόρου που σπεύδει να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη από την κλινική στο Κολωνάκι

Με τη σειρήνα αναμμένη, το όχημα κινείται στους δρόμους της περιοχής με προορισμό την κλινική Stem Cell

Βίντεο: Η δραματική διαδρομή του ασθενοφόρου που σπεύδει να παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη από την κλινική στο Κολωνάκι
Κώστας Στάμου
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Βίντεο καταγράφει τη δραματική διαδρομή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ προς το Κολωνάκι, λίγα λεπτά μετά την κλήση για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με τη σειρήνα αναμμένη, το όχημα κινείται στους δρόμους της περιοχής με προορισμό την κλινική Stem Cell, στην οδό Καρνεάδου, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε υποστεί ανακοπή.

Στις 16:21 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ και λίγα λεπτά αργότερα το πλήρωμα έφτασε στο σημείο για να ξεκινήσει τις προσπάθειες ανάνηψης.

Στο βίντεο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά της κινητοποίησης, από τη στιγμή που το ασθενοφόρο περνά από Ηροδότου προς Καρνεάδου και στη συνέχεια στρίβει.

Δείτε το βίντεο:



Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί νωρίτερα στην ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή.

Μετά την άμεση επέμβαση των διασωστών, μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», όπου συνεχίστηκαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:40.
Κώστας Στάμου
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