Μητσοτάκης για τη μείωση στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ: Ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια

Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας - Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ οικονομικά ισχυρή η οποία το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, τονίζει ο πρωθυπουργός