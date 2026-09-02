Ομόφωνα ένοχος ο 58χρονος καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια στη Λάρισα, ποινή κάθειρξης εννέα ετών

Κατά την απολογία του νωρίτερα σήμερα, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την κατοχή του επίμαχου υλικού, ωστόσο αρνήθηκε και πάλι την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της μαθήτριας