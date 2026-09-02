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Εκτός λειτουργίας τα φανάρια σε πολλές περιοχές στην Αττική, πού οφείλονται τα προβλήματα, δείτε βίντεο
Εκτός λειτουργίας τα φανάρια σε πολλές περιοχές στην Αττική, πού οφείλονται τα προβλήματα, δείτε βίντεο
Οι επανειλημμένες βυθίσεις τάσης επηρέασαν τα συστήματα σηματοδότησης στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια – Συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των βλαβών
Προβλήματα στη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών καταγράφηκαν σε αρκετά σημεία της Αττικής, με τις σοβαρότερες δυσλειτουργίες να εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές της Περιφέρειας Αττικής που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των φαναριών, η αιτία των προβλημάτων συνδέεται με τις επανειλημμένες βυθίσεις τάσης που σημειώθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα αισθητό τις απογευματινές ώρες, περίπου μεταξύ 16:30 και 17:00, όταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής καταγράφηκαν διαδοχικές, ολιγόλεπτες ή ακόμη και στιγμιαίες διακοπές ρεύματος.
Οι απότομες αυξομειώσεις της τάσης ενεργοποιούν τους μηχανισμούς ασφαλείας των ρυθμιστών που ελέγχουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Όταν η τάση υποχωρεί σημαντικά –για παράδειγμα από τα συνήθη επίπεδα των 220-230 Volt προς τα 170 Volt– ή παρουσιάζει επανειλημμένες διακυμάνσεις, ο ρυθμιστής θέτει το σύστημα εκτός λειτουργίας, προκειμένου να αποτρέψει ακανόνιστη ή λανθασμένη λειτουργία των φαναριών.
Η αυτόματη διακοπή αποτελεί δικλείδα ασφαλείας, καθώς οι διαδοχικές διακοπές και επανεκκινήσεις ενός σηματοδότη θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους οδηγούς και να αυξήσουν τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων.
Εφόσον η βύθιση τάσης είναι μεμονωμένη, το σύστημα μπορεί να επανέλθει αυτόματα. Όταν, όμως, οι διακυμάνσεις επαναλαμβάνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο ρυθμιστής παραμένει εκτός λειτουργίας και απαιτείται η παρουσία τεχνικού.
Τα συγκεκριμένα συστήματα δεν μπορούν να επανεκκινηθούν εξ αποστάσεως από το κέντρο ελέγχου. Το συνεργείο πρέπει να μεταβεί στο σημείο, να ελέγξει την εγκατάσταση και την κατάσταση του δικτύου και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος ή τεχνική βλάβη, να επαναφέρει τον σηματοδότη σε λειτουργία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περίπου 5 με 6 συνεργεία έχουν ήδη αναπτυχθεί στους δρόμους και προχωρούν στην αποκατάσταση των προβλημάτων ανά σημείο. Η εκτίμηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών είναι ότι, εφόσον δεν προκύψουν νέες βυθίσεις τάσης, η λειτουργία του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης θα αποκατασταθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες.
Δείτε live την κίνηση
Λόγω της δυσλειτουργίας των σηματοδοτών, παρατηρήθηκαν κατά τόπους δυσχέρειες στην κυκλοφορία, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής διατέθηκαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές της Περιφέρειας Αττικής που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των φαναριών, η αιτία των προβλημάτων συνδέεται με τις επανειλημμένες βυθίσεις τάσης που σημειώθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Το φαινόμενο έγινε ιδιαίτερα αισθητό τις απογευματινές ώρες, περίπου μεταξύ 16:30 και 17:00, όταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής καταγράφηκαν διαδοχικές, ολιγόλεπτες ή ακόμη και στιγμιαίες διακοπές ρεύματος.
Οι απότομες αυξομειώσεις της τάσης ενεργοποιούν τους μηχανισμούς ασφαλείας των ρυθμιστών που ελέγχουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Όταν η τάση υποχωρεί σημαντικά –για παράδειγμα από τα συνήθη επίπεδα των 220-230 Volt προς τα 170 Volt– ή παρουσιάζει επανειλημμένες διακυμάνσεις, ο ρυθμιστής θέτει το σύστημα εκτός λειτουργίας, προκειμένου να αποτρέψει ακανόνιστη ή λανθασμένη λειτουργία των φαναριών.
Η αυτόματη διακοπή αποτελεί δικλείδα ασφαλείας, καθώς οι διαδοχικές διακοπές και επανεκκινήσεις ενός σηματοδότη θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους οδηγούς και να αυξήσουν τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων.
Εφόσον η βύθιση τάσης είναι μεμονωμένη, το σύστημα μπορεί να επανέλθει αυτόματα. Όταν, όμως, οι διακυμάνσεις επαναλαμβάνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο ρυθμιστής παραμένει εκτός λειτουργίας και απαιτείται η παρουσία τεχνικού.
Απαιτείται επιτόπιος έλεγχος
Τα συγκεκριμένα συστήματα δεν μπορούν να επανεκκινηθούν εξ αποστάσεως από το κέντρο ελέγχου. Το συνεργείο πρέπει να μεταβεί στο σημείο, να ελέγξει την εγκατάσταση και την κατάσταση του δικτύου και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος κίνδυνος ή τεχνική βλάβη, να επαναφέρει τον σηματοδότη σε λειτουργία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περίπου 5 με 6 συνεργεία έχουν ήδη αναπτυχθεί στους δρόμους και προχωρούν στην αποκατάσταση των προβλημάτων ανά σημείο. Η εκτίμηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών είναι ότι, εφόσον δεν προκύψουν νέες βυθίσεις τάσης, η λειτουργία του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης θα αποκατασταθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες.
Δείτε live την κίνηση
Λόγω της δυσλειτουργίας των σηματοδοτών, παρατηρήθηκαν κατά τόπους δυσχέρειες στην κυκλοφορία, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής διατέθηκαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες.
H ανακοίνωση της ΤροχαίαςΛόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στην ηλεκτροδότηση και είχε ως συνέπεια να τεθούν εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες σε σειρά οδικών κόμβων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων, παρατηρούνται κατά τόπους δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατά το δυνατόν ομαλής μετακίνησης των πολιτών, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έχουν διατεθεί άμεσα αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες.
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά της φωτεινής σηματοδότησης σε κανονική λειτουργία.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.
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