Φωτιά σε δάσος στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας: Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φλώρινα 112

Φωτιά σε δάσος στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας: Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, 112 για ετοιμότητα

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ηςΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα

Φωτιά σε δάσος στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας: Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, 112 για ετοιμότητα
UPD:
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) σε δάσος στην Κρυσταλλοπηγή, του δήμου Πρεσπών Φλώρινας. Λίγο μετά τις 21:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους τη περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ηςΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Νωρίτερα επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη, αλλά καθηλώθηκαν λόγω νύχτας.

Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



UPD:

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