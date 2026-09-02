Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
Βρέθηκε η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο
Βρέθηκε η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 15χρονης
Βρέθηκε η 15χρονη Παναγιώτα που είχε εξαφανιστεί την Τρίτη στο Αγρίνιο.
Η ανήλικη είχε απομακρυνθεί από την οικία της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και έπειτα κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού. Εκεί συνάντησε μια φίλη της και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.
Οι γονείς της κοπέλας δήλωσαν αμέσως την εξαφάνιση στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της, ενώ για την υπόθεση εκδόθηκε missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Η ανήλικη είχε απομακρυνθεί από την οικία της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και έπειτα κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού. Εκεί συνάντησε μια φίλη της και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.
Οι γονείς της κοπέλας δήλωσαν αμέσως την εξαφάνιση στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της, ενώ για την υπόθεση εκδόθηκε missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».
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