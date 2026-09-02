Τζορτζ Κλούνεϊ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μας πλήξει με πολλούς τρόπους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση άμυνας

«Δεν θα ήθελα να δω, 20 χρόνια μετά τον θάνατό μου, την εικόνα μου να χρησιμοποιείται μέσω AI σε μια διαφήμιση για ταμπόν».







«Στα 65 όλα γίνονται λίγο μελαγχολικά»

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η AI θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των οπτικών εφέ. «Θα μας πλήξει με πολλούς τρόπους. Αν είσαι επόπτης οπτικών εφέ, θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες, γιατί πολλές από αυτές τις δουλειές θα χαθούν. Ίσως περίπου το 30% των θέσεων. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, αλλά θα χαθούν πολλές δουλειές και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση άμυνας. Δεν παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία».Όταν ρωτήθηκε πώς τον επηρεάζει προσωπικά η τεχνητή νοημοσύνη, απάντησε με χιούμορ:Η συζήτηση πέρασε και σε πιο προσωπικό επίπεδο, με αφορμή τις ομοιότητες ανάμεσα στη ζωή του και στον ήρωα που υποδύεται στο «Jay Kelly». «Μοιάζει λίγο με την τιμητική βράβευση που παίρνω στην ταινία, πράγμα αρκετά αστείο», είπε σχετικά. «Είμαι 65 ετών. Όλα είναι μελαγχολικά. Κυριολεκτικά βουρτσίζεις τα δόντια σου και σκέφτεσαι “α, κάποτε τα δόντια μου ήταν πολύ καλύτερα”. Τα πάντα όταν μεγαλώνεις αποκτούν λίγη μελαγχολία».Τόνισε, ωστόσο, ότι αισθάνεται εξαιρετικά τυχερός για τη ζωή του. «Έχω μια καταπληκτική σύζυγο, την οποία αγαπώ πολύ και με αγαπάει, έχω υπέροχα παιδιά και συνεχίζω να μπορώ να δουλεύω όταν θέλω. Η ζωή είναι αρκετά καλή». Παρότι, όπως είπε, υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο που απαιτούν προσοχή και προβληματισμό, θεωρεί εξίσου σημαντικό «να θυμόμαστε να γιορτάζουμε τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας».Φωτογραφίες: Shutterstock