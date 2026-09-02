Τζορτζ Κλούνεϊ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μας πλήξει με πολλούς τρόπους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση άμυνας
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μας πλήξει με πολλούς τρόπους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση άμυνας
Δεν παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία, σχολίασε ο σταρ του Χόλιγουντ από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επέστρεψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αυτή τη φορά για να παραλάβει τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, και μίλησε για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, υπερασπίστηκε τον Μαρκ Ράφαλο και προειδοποίησε για τις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.
Ο σταρ του Χόλιγουντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Ο 65χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, την ελευθερία του λόγου, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη δική του ζωή και καριέρα.
Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Κλούνεϊ είχε βρεθεί στο Λίντο για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Νόα Μπάουμπαχ «Jay Kelly», στην οποία υποδύεται έναν Αμερικανό ηθοποιό που ταξιδεύει στην Ιταλία για να παραλάβει βραβείο για το σύνολο της καριέρας του και αναλογίζεται τις επιλογές και το τίμημα της επιτυχίας του. Έναν χρόνο αργότερα, η μυθοπλασία μοιάζει να συναντά την πραγματικότητα, καθώς ο ίδιος ο Κλούνεϊ τιμάται με την υψηλότερη διάκριση του Φεστιβάλ Βενετίας.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις εκλογές του Νοεμβρίου, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν ως «έλεγχος και εξισορρόπηση» του πολιτικού συστήματος, ενώ πρόσθεσε ότι το 2028 ελπίζει να υπάρξει «κάποια επιστροφή στην κανονικότητα».
Ο Κλούνεϊ τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με πρόσφατη αμφιλεγόμενη ανάρτηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με γυναίκες που υπηρετούν στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις. «Πού βρίσκεται η στοιχειώδης αίσθηση ευπρέπειας σε όλα αυτά; Ντρέπομαι για όλα αυτά. Αλλά θα το ξεπεράσουμε και θα βγούμε καλύτεροι από την άλλη πλευρά», σχολίασε.
«Πιστεύω στην ελευθερία του λόγου ακόμη και όταν διαφωνώ πλήρως με όσα λέγονται. Αυτό είναι σημαντικό. Στην πραγματικότητα, έτσι λειτουργεί μια δημοκρατία. Απόψε θα υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα που θα διαφωνούν σχεδόν με όλα όσα λέω ή εκπροσωπώ. Και πολύ καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να διαφωνούμε, να συζητάμε και να καταλήγουμε σε συμπεράσματα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Θα υποστηρίζω πάντα το δικαίωμα του Μαρκ Ράφαλο να μιλά ελεύθερα. Μου αρέσει. Είναι καλός άνθρωπος».
Ο σταρ του Χόλιγουντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Ο 65χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, την ελευθερία του λόγου, την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τη δική του ζωή και καριέρα.
Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Κλούνεϊ είχε βρεθεί στο Λίντο για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας του Νόα Μπάουμπαχ «Jay Kelly», στην οποία υποδύεται έναν Αμερικανό ηθοποιό που ταξιδεύει στην Ιταλία για να παραλάβει βραβείο για το σύνολο της καριέρας του και αναλογίζεται τις επιλογές και το τίμημα της επιτυχίας του. Έναν χρόνο αργότερα, η μυθοπλασία μοιάζει να συναντά την πραγματικότητα, καθώς ο ίδιος ο Κλούνεϊ τιμάται με την υψηλότερη διάκριση του Φεστιβάλ Βενετίας.
George Clooney on how AI impacts him personally: "Well, I would like to avoid being in a tampon commercial 20 years after I’m dead."https://t.co/tWSDM3o9n5 pic.twitter.com/u00iVLSxrm— The Hollywood Reporter (@THR) September 2, 2026
«Θα ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο»Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το σημερινό πολιτικό κλίμα, ο Κλούνεϊ δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος, παρά το γεγονός ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. «Είμαι πάντα πολύ αισιόδοξος για τα πράγματα και βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι δυσάρεστη – και νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον υποτίμηση. Πιστεύω όμως ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις εκλογές του Νοεμβρίου, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν ως «έλεγχος και εξισορρόπηση» του πολιτικού συστήματος, ενώ πρόσθεσε ότι το 2028 ελπίζει να υπάρξει «κάποια επιστροφή στην κανονικότητα».
Ο Κλούνεϊ τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με πρόσφατη αμφιλεγόμενη ανάρτηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχετικά με γυναίκες που υπηρετούν στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις. «Πού βρίσκεται η στοιχειώδης αίσθηση ευπρέπειας σε όλα αυτά; Ντρέπομαι για όλα αυτά. Αλλά θα το ξεπεράσουμε και θα βγούμε καλύτεροι από την άλλη πλευρά», σχολίασε.
Υπέρ του Μαρκ ΡάφαλοΟ Κλούνεϊ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την κριτική της Paramount προς τον Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος έχει ταχθεί κατά της σχεδιαζόμενης συγχώνευσης με τη Warner Bros. Discovery. Ο ηθοποιός υπερασπίστηκε κατηγορηματικά το δικαίωμα του συναδέλφου του να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. «Υποστηρίζω το δικαίωμα του Μαρκ Ράφαλο να μιλά ελεύθερα. Θεωρώ γελοίο αυτό που συμβαίνει. Δεν πρόκειται να απαγορεύσουμε την ελεύθερη έκφραση», δήλωσε.
«Πιστεύω στην ελευθερία του λόγου ακόμη και όταν διαφωνώ πλήρως με όσα λέγονται. Αυτό είναι σημαντικό. Στην πραγματικότητα, έτσι λειτουργεί μια δημοκρατία. Απόψε θα υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα που θα διαφωνούν σχεδόν με όλα όσα λέω ή εκπροσωπώ. Και πολύ καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να διαφωνούμε, να συζητάμε και να καταλήγουμε σε συμπεράσματα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Θα υποστηρίζω πάντα το δικαίωμα του Μαρκ Ράφαλο να μιλά ελεύθερα. Μου αρέσει. Είναι καλός άνθρωπος».
Η AI και οι θέσεις εργασίας στο ΧόλιγουντΜεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία ο Κλούνεϊ χαρακτήρισε μέρος μιας επανάστασης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην κινηματογραφική βιομηχανία.
Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η AI θα οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των οπτικών εφέ. «Θα μας πλήξει με πολλούς τρόπους. Αν είσαι επόπτης οπτικών εφέ, θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες, γιατί πολλές από αυτές τις δουλειές θα χαθούν. Ίσως περίπου το 30% των θέσεων. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, αλλά θα χαθούν πολλές δουλειές και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση άμυνας. Δεν παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία».
Όταν ρωτήθηκε πώς τον επηρεάζει προσωπικά η τεχνητή νοημοσύνη, απάντησε με χιούμορ: «Δεν θα ήθελα να δω, 20 χρόνια μετά τον θάνατό μου, την εικόνα μου να χρησιμοποιείται μέσω AI σε μια διαφήμιση για ταμπόν».
Τόνισε, ωστόσο, ότι αισθάνεται εξαιρετικά τυχερός για τη ζωή του. «Έχω μια καταπληκτική σύζυγο, την οποία αγαπώ πολύ και με αγαπάει, έχω υπέροχα παιδιά και συνεχίζω να μπορώ να δουλεύω όταν θέλω. Η ζωή είναι αρκετά καλή». Παρότι, όπως είπε, υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο που απαιτούν προσοχή και προβληματισμό, θεωρεί εξίσου σημαντικό «να θυμόμαστε να γιορτάζουμε τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Όταν ρωτήθηκε πώς τον επηρεάζει προσωπικά η τεχνητή νοημοσύνη, απάντησε με χιούμορ: «Δεν θα ήθελα να δω, 20 χρόνια μετά τον θάνατό μου, την εικόνα μου να χρησιμοποιείται μέσω AI σε μια διαφήμιση για ταμπόν».
«Στα 65 όλα γίνονται λίγο μελαγχολικά»Η συζήτηση πέρασε και σε πιο προσωπικό επίπεδο, με αφορμή τις ομοιότητες ανάμεσα στη ζωή του και στον ήρωα που υποδύεται στο «Jay Kelly». «Μοιάζει λίγο με την τιμητική βράβευση που παίρνω στην ταινία, πράγμα αρκετά αστείο», είπε σχετικά. «Είμαι 65 ετών. Όλα είναι μελαγχολικά. Κυριολεκτικά βουρτσίζεις τα δόντια σου και σκέφτεσαι “α, κάποτε τα δόντια μου ήταν πολύ καλύτερα”. Τα πάντα όταν μεγαλώνεις αποκτούν λίγη μελαγχολία».
Τόνισε, ωστόσο, ότι αισθάνεται εξαιρετικά τυχερός για τη ζωή του. «Έχω μια καταπληκτική σύζυγο, την οποία αγαπώ πολύ και με αγαπάει, έχω υπέροχα παιδιά και συνεχίζω να μπορώ να δουλεύω όταν θέλω. Η ζωή είναι αρκετά καλή». Παρότι, όπως είπε, υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο που απαιτούν προσοχή και προβληματισμό, θεωρεί εξίσου σημαντικό «να θυμόμαστε να γιορτάζουμε τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας».
Φωτογραφίες: Shutterstock
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