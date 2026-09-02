Πώς θα είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον», ο νέος «πράσινος πνεύμονας» του Φαληρικού Όρμου, δείτε βίντεο

Η Αθήνα αποκαθιστά τις σχέσεις της με τη θάλασσα

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ο Γιώργος Περιστέρης

Νίκος Χαρδαλιάς

Στην ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, έκανε λόγο για επιστροφή στην Αθήνα του θαλάσσιου μετώπου της. «Ο φαληρικός όρμος από σήμερα ανοίγει ξανά με το νέο μητροπολιτικό πάρκο. Το όνομα Αέναον δεν είναι τυχαίο γιατί σημαίνει ότι συνεχίζεται η ζωή, ένας πραγματικός χώρος πρασίνου ανοιχτός για όλους χωρίς εισιτήριο και αποκλεισμούς.«Συνολικά δόθηκαν πάνω από 464 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους με χρηματοδότηση 85% από το Ταμείο Συνοχής, σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση του κυρίως έργου ύψους 295 εκατ. ευρώ» εξήγησε ο κ. Παπαθανάσης.«Δείξαμε στην Ευρώπη ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους, το έργο γίνεται γιατί το πιστέψατε και το στηρίξατε εσείς κύριε πρωθυπουργού» συμπλήρωσε ο κ. Παπαθανάσης.Η Αθήνα ξαναβρίσκει τη θάλασσά της, γίνεται πιο πράσινη και ανθρώπινη, κατέληξε ο κ. Παπαθανάσης.Εκ μέρους της ΜΕΤΚΑ ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε ότι η ανάπλαση του φαληρικού όρμου είναι μια παρέμβαση σε έναν από τους πιο ευαίσθητους χώρους της Αττικής. «Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις επενδύσεις ως εργαλεία για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα τους οι πόλεις» πρόσθεσε ο κ. Μυτιληναίος.Συνεχίζοντας είπε ότι «ο δημόσιος χώρος και το φυσικό περιβάλλον αποτελούν κρίσιμους όρους μια αναπτυξιακής πολιτικής. Το Αέναον παράγει ανάπτυξη καθώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Πρόκειται για ένα έργο μοναδικής εμβέλειας, κρίσιμος κρίκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας».«Είμαι σίγουρός ότι θα παραδώσουμε ένα έργο κόσμημα για την Αττική», κατέληξε ο Ευάγγελος ΜυτιληναίοςΟ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλους του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης διαβεβαίωσε ότι «από πλευράς μας με τη διαχρονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα μέσω της καλής συνεργασίας στο ανάδοχο σχήμα θα προσπαθήσουμε και θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για την Αττική, είναι η δικαίωση μιας εξαιρετικά δύσκολης πορείας γιατί όσοι ασχολήθηκαν με το έργο αυτό γνωρίζουν ότι έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε ούτε μια ημέρα» τόνισε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.Όπως σημείωσε «είναι ένα έργο που για περισσότερες από 6 δεκαετίες φάνταζε καταδικασμένο να μείνει στα χαρτιά και σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται όλο το λεκανοπέδιο καθώς θα λειτουργήσει ως πράσινος πολλαπλασιαστής».«Σε 2,5 χρόνια από τώρα τα οφέλη από το πάρκο θα μετουσιωθούν σε περισσότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής. Το μέρισμα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης θα φτάσει σε κάθε γειτονιά της Αττικής» συνέχισε ο κ. Χαρδαλιάς.«Περάσαμε από Συμπληγάδες, υπήρξαν στιγμές που αναρωτηθήκαμε αν θα φτάσουμε μέχρι εδώ και τότε είχαμε δύο επιλογές ή να βρούμε δικαιολογίες ή να βρούμε λύσεις γιατί στα δύσκολα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και αυτό κάναμε» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής.Η ομάδα της περιφέρειας εκπόνησε 11 διαφορετικές μελέτες, εξασφάλισε 19 διαφορετικές αδειοδοτήσεις, ολοκληρώσαμε με διαφάνεια ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ανέλυσε ο κ. Χαρδαλιάς.Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπλάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε έκταση 741 στρεμμάτων, το έργο με χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ θα παραδοθεί σε περίπου 2,5 χρόνια, το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί το Νοέμβριο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις πρώτες ημέρες του 2027, είπε ακόμα ο Νίκος Χαρδαλιάς.