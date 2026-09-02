Η Βιολάντα θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, λένε οι δικηγόροι του Τζιωρτζιώτη
Η Βιολάντα θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, λένε οι δικηγόροι του Τζιωρτζιώτη
Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας αποφυλακίστηκε με συγγενείς να ασκούν έφεση
Εκτός φυλακής βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κώστας Τζιωρτζιώτης μετά από απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Συγγενείς οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους άσκησαν έφεση, ενώ οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους πως η εταιρεία θα σταθεί αρωγός «στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα».
«Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα, που έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας “Βιολάντα” από έκρηξη, που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου. Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήσαν φίλες, συντοπίτισσες, δικοί του άνθρωποι», αναφέρουν οι πληρεξούσιοι δικηγόρου του ιδιοκτήτη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου.
«Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν, η εταιρεία όμως θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους», καταλήγει η ανακοίνωση.
«Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα, που έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας “Βιολάντα” από έκρηξη, που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου. Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων, μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήσαν φίλες, συντοπίτισσες, δικοί του άνθρωποι», αναφέρουν οι πληρεξούσιοι δικηγόρου του ιδιοκτήτη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου.
«Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν, η εταιρεία όμως θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους», καταλήγει η ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα