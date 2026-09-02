Ένας χρόνος Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Από τα 12 στα 20 σχολεία, οι 3.450 υποψήφιοι, οι 142 νέοι εκπαιδευτικοί και η μάχη για ένα διαφορετικό δημόσιο σχολείο