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Το «The Football Show» By Stoiximan του protothema.gr κερδίζει καθημερινά το… στοίχημα στο YouTube
Το «The Football Show» By Stoiximan του protothema.gr κερδίζει καθημερινά το… στοίχημα στο YouTube
Το «Τhe Football Show» σε βάζει δυνατά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου με μοναδικές αναλύσεις ενώ σε μεταφέρει στα γήπεδα της χώρας «σερβίροντας» του γκολ, φάσεις από τα παιχνίδια της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας
Το «The Football Show» By Stoiximan (Δευτέρα έως Παρασκευή, 13:00-15:00), η νέα αθλητική εκπομπή του protothema.gr κερδίζει καθημερινά το… στοίχημα στο YouTube με αποκλειστικά ρεπορτάζ,θέματά και συνεντεύξεις.
Ο Άκης Ζήκος ήρθε ως καλεσμένος, στην εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας, την επομένη της πρόκρισης της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αλλά πήρε… διαρκείας στο «The Football Show».
Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League θα σχολιάζει και θα αναλύει με τον μοναδικό του τρόπο όλα όσα γίνονται στον ποδοσφαιρικό… πλανήτη.
Το «Τhe Football Show» σε βάζει δυνατά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου με μοναδικές αναλύσεις ενώ σε μεταφέρει στα γήπεδα της χώρας «σερβίροντας» του γκολ, φάσεις από τα παιχνίδια της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με εκλεκτούς καλεσμένους όπως ο Μπάμπης Λυκογιάννης (στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της ΑΕΚ), ο Πάνος Κιάμος και ο Χρήστος Φερεντίνος.
Συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Νιόν και όπου «χτυπάει» η καρδιά των γεγονότων.
Με αποστολές στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League αλλά και στη Euroleague.
Τους παρουσιαστές πλαισιώνει μια ομάδα με εκλεκτούς ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Άκης Ζήκος ήρθε ως καλεσμένος, στην εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας, την επομένη της πρόκρισης της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αλλά πήρε… διαρκείας στο «The Football Show».
Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League θα σχολιάζει και θα αναλύει με τον μοναδικό του τρόπο όλα όσα γίνονται στον ποδοσφαιρικό… πλανήτη.
Το «Τhe Football Show» σε βάζει δυνατά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου με μοναδικές αναλύσεις ενώ σε μεταφέρει στα γήπεδα της χώρας «σερβίροντας» του γκολ, φάσεις από τα παιχνίδια της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με εκλεκτούς καλεσμένους όπως ο Μπάμπης Λυκογιάννης (στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της ΑΕΚ), ο Πάνος Κιάμος και ο Χρήστος Φερεντίνος.
Συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Νιόν και όπου «χτυπάει» η καρδιά των γεγονότων.
Με αποστολές στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League αλλά και στη Euroleague.
Τους παρουσιαστές πλαισιώνει μια ομάδα με εκλεκτούς ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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