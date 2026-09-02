Το «The Football Show» By Stoiximan του protothema.gr κερδίζει καθημερινά το… στοίχημα στο YouTube

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Το «The Football Show» By Stoiximan (Δευτέρα έως Παρασκευή, 13:00-15:00), η νέα αθλητική εκπομπή του protothema.gr κερδίζει καθημερινά το… στοίχημα στο YouTube με αποκλειστικά ρεπορτάζ,θέματά και συνεντεύξεις.Ο Άκης Ζήκος ήρθε ως καλεσμένος, στην εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας, την επομένη της πρόκρισης της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αλλά πήρε… διαρκείας στο «The Football Show».Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τελικό Champions League θα σχολιάζει και θα αναλύει με τον μοναδικό του τρόπο όλα όσα γίνονται στον ποδοσφαιρικό… πλανήτη.Το «Τhe Football Show» σε βάζει δυνατά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου με μοναδικές αναλύσεις ενώ σε μεταφέρει στα γήπεδα της χώρας «σερβίροντας» του γκολ, φάσεις από τα παιχνίδια της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας.Με εκλεκτούς καλεσμένους όπως ο Μπάμπης Λυκογιάννης (στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της ΑΕΚ), ο Πάνος Κιάμος και ο Χρήστος Φερεντίνος.Συνδέσεις με Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Νιόν και όπου «χτυπάει» η καρδιά των γεγονότων.Με αποστολές στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League αλλά και στη Euroleague.Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον Άρη