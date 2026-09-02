Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου, συνοδεύονταν από τις συζύγους τους
Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου, συνοδεύονταν από τις συζύγους τους
Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία με τη μιντιακής αυτοκρατορία συνόδευαν στο Μέγαρο Μαξίμου, η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του
Γεύμα με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μιντιακής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν στο Μέγαρο Μαξίμου, η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου του και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.
Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μιντιακής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν στο Μέγαρο Μαξίμου, η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου του και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.
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