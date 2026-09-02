Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα στα Χανιά
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Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα στα Χανιά

Συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός, που κατηγορείται πως αφαίρεσε χρήματα και αντικείμενα συνολικής αξίας σχεδόν 16.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα στα Χανιά
Εξιχνιάστηκαν έντεκα περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα στα Χανιά. Για τις υποθέσεις συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός, που κατηγορείται πως αφαίρεσε χρήματα και αντικείμενα συνολικής αξίας σχεδόν 16.000 ευρώ, καθώς και προσωπικά έγγραφα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και επιπλέον για ψευδή κατάθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2026 έως και 1η Σεπτέμβρη, ο 42χρονος είχε διαπράξει 11 κλοπές-διαρρήξεις από οχήματα, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 15.245 ευρώ, προσωπικά αντικείμενα αξίας 900 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε διαβατήριο με τα αληθή και ακριβή στοιχεία του (διαφορετικά από τα δηλωθέντα).

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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