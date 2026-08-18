Νέο βίντεο από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Πού στρέφονται οι έρευνες ΕΛΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ
Νέο βίντεο από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Πού στρέφονται οι έρευνες ΕΛΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ
Διακρίνεται το μοιραίο ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού - Αμέσως μετά, στο σημείο ξεσπά φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό
Νέο βίντεο από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), έρχεται στη δημοσιότητα, καταγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση που στοίχισε τη ζωή στους τρεις ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό.
Στο βίντεο διακρίνεται το μοιραίο ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Αμέσως μετά τη συντριβή, στο σημείο ξεσπά φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό.
Δείτε το βίντεο:
Την ίδια ώρα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την τραγωδία, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 κατέπεσε περίπου στις 18:08 της Δευτέρας, πλησίον του ελικοδρομίου της Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.
Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες. Και οι τρεις ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι από τα συντρίμμια. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων στο περιστατικό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.
Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο έπεσε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια απότομη και ασυνήθιστη κίνηση του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουση.
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να «φέρνει σβούρες», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, και στη συνέχεια να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Οι μαρτυρίες αυτές αναμένεται να συνεκτιμηθούν με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα εξετάζονται αναφορές κατοίκων για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του χειριστή.
Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες για τη συντριβή.
Στο βίντεο διακρίνεται το μοιραίο ελικόπτερο να περιστρέφεται στον αέρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Αμέσως μετά τη συντριβή, στο σημείο ξεσπά φωτιά και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται στον ουρανό.
Δείτε το βίντεο:
Την ίδια ώρα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την τραγωδία, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 κατέπεσε περίπου στις 18:08 της Δευτέρας, πλησίον του ελικοδρομίου της Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.
Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες. Και οι τρεις ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι από τα συντρίμμια. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων στο περιστατικό, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Την προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.
Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο έπεσε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια απότομη και ασυνήθιστη κίνηση του αεροσκάφους λίγο πριν από την πρόσκρουση.
Μόλις 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να «φέρνει σβούρες», όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν, και στη συνέχεια να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Οι μαρτυρίες αυτές αναμένεται να συνεκτιμηθούν με όλα τα υπόλοιπα ευρήματα της πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα εξετάζονται αναφορές κατοίκων για ασυνήθιστο θόρυβο πριν από την πτώση, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες του χειριστή.
Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες για τη συντριβή.
Στη Σίφνο κλιμάκια της ΔΑΟΕ και της Αστυνομίας Κυκλάδων
Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν επίσης κινηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς των τριών θυμάτων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της αεροπορικής τραγωδίας υπάρχει συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες κατέπεσε το Bell 206.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα θύματα της τραγωδίας είναι τρία: πρόκειται για τον έμπειρο χειριστή του ελικοπτέρου, Γιώργο Ράικο, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο Alexander Cromie και η Marie Ebert.
Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδεύσει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, είχε κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή του στο νησί, και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ο χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών ενηλίκων παιδιών. Είχε μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα, είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου.
Ο Cromie εργαζόταν στο γραφείο της μεγάλης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα private wealth solutions.
Σε δήλωσή της προς την Daily Mail, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η Blackstone.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο Cromie ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και εργάζονταν μαζί του.
«Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους», σημείωσε.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της αεροπορικής τραγωδίας υπάρχει συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες κατέπεσε το Bell 206.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα θύματα της τραγωδίας είναι τρία: πρόκειται για τον έμπειρο χειριστή του ελικοπτέρου, Γιώργο Ράικο, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο Alexander Cromie και η Marie Ebert.
Ένα νιόπαντρο ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος τα θύματα
Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδεύσει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, είχε κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή του στο νησί, και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ο χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών ενηλίκων παιδιών. Είχε μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα, είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου.
Ο Cromie εργαζόταν στο γραφείο της μεγάλης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα private wealth solutions.
Σε δήλωσή της προς την Daily Mail, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η Blackstone.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο Cromie ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και εργάζονταν μαζί του.
«Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους», σημείωσε.
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