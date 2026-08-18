Νέο βίντεο από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Πού στρέφονται οι έρευνες ΕΛΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ



Ένα νιόπαντρο ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος τα θύματα

Cromie

Cromie

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν επίσης κινηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς των τριών θυμάτων.Για τη διερεύνηση των αιτιών της αεροπορικής τραγωδίας υπάρχει συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο οποίος θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες κατέπεσε το Bell 206.Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα θύματα της τραγωδίας είναι τρία: πρόκειται για τον έμπειρο χειριστή του ελικοπτέρου, Γιώργο Ράικο, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο Alexander Cromie και η Marie Ebert.Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδεύσει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, είχε κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή του στο νησί, και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ο χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών ενηλίκων παιδιών. Είχε μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα, είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου.εργαζόταν στο γραφείο της μεγάλης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα private wealth solutions.Σε δήλωσή της προς την Daily Mail, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η Blackstone.Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και εργάζονταν μαζί του.«Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους», σημείωσε.