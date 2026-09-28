Προφυλακίστηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του στη Καλαμάτα
Προφυλακίστηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα κατά της πρώην συντρόφου του στη Καλαμάτα
Ο 38χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του την περασμένη Παρασκευή στην Καλαμάτα.
Η απολογία του διήρκεσε περίπου δύο ώρες και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα καθώς επίσης και η μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ο 38χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.
Σε ό,τι αφορά το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε λίγο πριν από την επίθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.
Η απολογία του διήρκεσε περίπου δύο ώρες και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα καθώς επίσης και η μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Ο 38χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.
Σε ό,τι αφορά το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε λίγο πριν από την επίθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.
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