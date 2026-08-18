Ποιο ήταν το ζευγάρι Βρετανών που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο στη Σίφνο: Ο 31χρονος ήταν αντιπρόεδρος σε επενδυτική εταιρεία στο Λονδίνο

Ο έμπειρος πιλότος και η έρευνα για τα αίτια

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το Bell 206 να περιστρέφεται ακανόνιστα στον αέρα, χάνοντας γρήγορα ύψος πριν πέσει στο έδαφος.Σε άλλα πλάνα φαίνεται το ελικόπτερο να τυλίγεται αμέσως στις φλόγες, με πυκνό καπνό να υψώνεται από τα συντρίμμια.Κάτοικοι κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι είχαν ακούσει έναναπό το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή.Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, λίγα λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα προσγείωσης.Υψηλόβαθμος αστυνομικός αξιωματούχος στην Αθήνα ανέφερε ότι το ελικόπτερο αναμενόταν να προσγειωθεί στις 18:15 και είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει ξανά περίπου 25 λεπτά αργότερα.Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως δεν κατέστη δυνατό να σωθούν οι δύο επιβάτες και ο πιλότος.Αρχικά είχε μεταδοθεί από τοπικά μέσα ότι το ελικόπτερο είχε πέσει δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, πληροφορία που στη συνέχεια διορθώθηκε.Ο αντιδήμαρχος Σίφνου Μανώλης Φουντουλάκης περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισαν οι διασώστες μετά την πτώση.«Δεν είχε μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκονταν τα δύο απανθρακωμένα σώματα», δήλωσε.Ο ίδιος μετέφερε επίσης όσα ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τους οποίους το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα στον αέρα και ακούστηκε ένας δυνατός, παράξενος θόρυβος, «σαν στρατιωτικό αεροσκάφος».Όπως πρόσθεσε, δύο σοροί βρέθηκαν στα συντρίμμια, ενώ η τρίτη εντοπίστηκε σε απόσταση λίγων μέτρων., που επίσης σκοτώθηκε στο δυστύχημα, ήτανκαι, σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, διέθετε μεγάλη εμπειρία στις πτήσεις.Είχε πετάξει στο παρελθόν με στρατιωτικά, ενώ αναφέρεται ότι είχε προσληφθεί από την εταιρεία που εκμεταλλευόταν το συγκεκριμένο ελικόπτερο μόλις δύο μήνες πριν από το δυστύχημα.Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών.Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 18:17, ενώ στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Στη Σίφνο έσπευσε επίσης ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.Η δήμαρχος του νησιού Μαρία Ναδάλη έκανε λόγο για ένα γεγονός που συγκλόνισε τη Σίφνο. «Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε σοκαρισμένοι και προσπαθούμε, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να διαχειριστούμε τις συνέπειες αυτού του περιστατικού δίπλα στο ελικοδρόμιο», δήλωσε σε τοπικά μέσα.