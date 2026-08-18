Ποιο ήταν το ζευγάρι Βρετανών που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο στη Σίφνο: Ο 31χρονος ήταν αντιπρόεδρος σε επενδυτική εταιρεία στο Λονδίνο
Ποιο ήταν το ζευγάρι Βρετανών που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο στη Σίφνο: Ο 31χρονος ήταν αντιπρόεδρος σε επενδυτική εταιρεία στο Λονδίνο
Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ, ζούσαν στο Λονδίνο και είχαν νοικιάσει ιδιωτικό ελικόπτερο για να φτάσουν στη Σίφνο – Ο Κρόμι ήταν αντιπρόεδρος στην Blackstone
Το ζευγάρι των Βρετανών που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα με το ελικόπτερο στη Σίφνο είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος. Πρόκειται για τον Αλεξάντερ Κρόμι και τη Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι ήταν 31 και 30 ετών και ζούσαν στο Λονδίνο.
Οι δυο τους είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν νοικιάσει ιδιωτικό ελικόπτερο-ταξί για να μεταφερθούν από το Μαρκόπουλο, στη Σίφνο, όπου θα ξεκινούσαν τις διακοπές του μέλιτος του μέλιτος.
Το ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού. Μαζί με το ζευγάρι σκοτώθηκε και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος Γιώργος Ράικος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.
Ο Κρόμι εργαζόταν στο γραφείο της μεγάλης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα private wealth solutions.
Σε δήλωσή της προς την Daily Mail, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η Blackstone.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο Κρόμι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και εργάζονταν μαζί του.
«Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους», σημείωσε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και πλησίαζε στη Σίφνο όταν σημειώθηκε η συντριβή.
Ο πιλότος είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, όμως ακολούθησε ξαφνική σιγή ασυρμάτου.
Οι δυο τους είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν νοικιάσει ιδιωτικό ελικόπτερο-ταξί για να μεταφερθούν από το Μαρκόπουλο, στη Σίφνο, όπου θα ξεκινούσαν τις διακοπές του μέλιτος του μέλιτος.
Το ελικόπτερο συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού. Μαζί με το ζευγάρι σκοτώθηκε και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος Γιώργος Ράικος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.
Ο Κρόμι εργαζόταν στο γραφείο της μεγάλης εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα private wealth solutions.
Σε δήλωσή της προς την Daily Mail, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του. «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η Blackstone.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ο Κρόμι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και εργάζονταν μαζί του.
«Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους», σημείωσε.
Το ταξίδι για τον μήνα του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδίαΤο ζευγάρι είχε επιλέξει τη Σίφνο για τον μήνα του μέλιτος και είχε ναυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μεταφορά του στο νησί.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και πλησίαζε στη Σίφνο όταν σημειώθηκε η συντριβή.
Ο πιλότος είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι ετοιμαζόταν να προσγειωθεί, όμως ακολούθησε ξαφνική σιγή ασυρμάτου.
Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το Bell 206 να περιστρέφεται ακανόνιστα στον αέρα, χάνοντας γρήγορα ύψος πριν πέσει στο έδαφος.
Σε άλλα πλάνα φαίνεται το ελικόπτερο να τυλίγεται αμέσως στις φλόγες, με πυκνό καπνό να υψώνεται από τα συντρίμμια.
Κάτοικοι κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι είχαν ακούσει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, λίγα λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα προσγείωσης.
Υψηλόβαθμος αστυνομικός αξιωματούχος στην Αθήνα ανέφερε ότι το ελικόπτερο αναμενόταν να προσγειωθεί στις 18:15 και είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει ξανά περίπου 25 λεπτά αργότερα.
Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως δεν κατέστη δυνατό να σωθούν οι δύο επιβάτες και ο πιλότος.
Αρχικά είχε μεταδοθεί από τοπικά μέσα ότι το ελικόπτερο είχε πέσει δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, πληροφορία που στη συνέχεια διορθώθηκε.
Ο αντιδήμαρχος Σίφνου Μανώλης Φουντουλάκης περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισαν οι διασώστες μετά την πτώση.
«Δεν είχε μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκονταν τα δύο απανθρακωμένα σώματα», δήλωσε.
Ο ίδιος μετέφερε επίσης όσα ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τους οποίους το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα στον αέρα και ακούστηκε ένας δυνατός, παράξενος θόρυβος, «σαν στρατιωτικό αεροσκάφος».
Όπως πρόσθεσε, δύο σοροί βρέθηκαν στα συντρίμμια, ενώ η τρίτη εντοπίστηκε σε απόσταση λίγων μέτρων.
Είχε πετάξει στο παρελθόν με στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook, ενώ αναφέρεται ότι είχε προσληφθεί από την εταιρεία που εκμεταλλευόταν το συγκεκριμένο ελικόπτερο μόλις δύο μήνες πριν από το δυστύχημα.
Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 18:17, ενώ στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Στη Σίφνο έσπευσε επίσης ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.
Η δήμαρχος του νησιού Μαρία Ναδάλη έκανε λόγο για ένα γεγονός που συγκλόνισε τη Σίφνο. «Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε σοκαρισμένοι και προσπαθούμε, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να διαχειριστούμε τις συνέπειες αυτού του περιστατικού δίπλα στο ελικοδρόμιο», δήλωσε σε τοπικά μέσα.
Σε άλλα πλάνα φαίνεται το ελικόπτερο να τυλίγεται αμέσως στις φλόγες, με πυκνό καπνό να υψώνεται από τα συντρίμμια.
Κάτοικοι κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι είχαν ακούσει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από τη συντριβή.
Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, λίγα λεπτά πριν από την προβλεπόμενη ώρα προσγείωσης.
Υψηλόβαθμος αστυνομικός αξιωματούχος στην Αθήνα ανέφερε ότι το ελικόπτερο αναμενόταν να προσγειωθεί στις 18:15 και είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει ξανά περίπου 25 λεπτά αργότερα.
Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως δεν κατέστη δυνατό να σωθούν οι δύο επιβάτες και ο πιλότος.
Αρχικά είχε μεταδοθεί από τοπικά μέσα ότι το ελικόπτερο είχε πέσει δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, πληροφορία που στη συνέχεια διορθώθηκε.
Ο αντιδήμαρχος Σίφνου Μανώλης Φουντουλάκης περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισαν οι διασώστες μετά την πτώση.
«Δεν είχε μείνει τίποτα, μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να βρίσκονταν τα δύο απανθρακωμένα σώματα», δήλωσε.
Ο ίδιος μετέφερε επίσης όσα ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με τους οποίους το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα στον αέρα και ακούστηκε ένας δυνατός, παράξενος θόρυβος, «σαν στρατιωτικό αεροσκάφος».
Όπως πρόσθεσε, δύο σοροί βρέθηκαν στα συντρίμμια, ενώ η τρίτη εντοπίστηκε σε απόσταση λίγων μέτρων.
Ο έμπειρος πιλότος και η έρευνα για τα αίτιαΟ Γιώργος Ράικος, που επίσης σκοτώθηκε στο δυστύχημα, ήταν απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και, σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, διέθετε μεγάλη εμπειρία στις πτήσεις.
Είχε πετάξει στο παρελθόν με στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook, ενώ αναφέρεται ότι είχε προσληφθεί από την εταιρεία που εκμεταλλευόταν το συγκεκριμένο ελικόπτερο μόλις δύο μήνες πριν από το δυστύχημα.
Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Μεταφορών.
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 18:17, ενώ στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς. Στη Σίφνο έσπευσε επίσης ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.
Η δήμαρχος του νησιού Μαρία Ναδάλη έκανε λόγο για ένα γεγονός που συγκλόνισε τη Σίφνο. «Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε σοκαρισμένοι και προσπαθούμε, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να διαχειριστούμε τις συνέπειες αυτού του περιστατικού δίπλα στο ελικοδρόμιο», δήλωσε σε τοπικά μέσα.
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