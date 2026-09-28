Έντεκα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, η κόρη των γιατρών κάλεσε το ΕΚΑΒ
Έντεκα άτομα βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, η κόρη των γιατρών κάλεσε το ΕΚΑΒ
Ανάμεσά τους η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της – Η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραγουδιστή στο «Ελπίς»
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, 19 ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλλόταν στη διαδικασία βρίσκονταν στο ιατρείο συνολικά έντεκα άνθρωποι και όχι εννέα, όπως είχε προκύψει από τις καταθέσεις.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο ήταν η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της. Μάλιστα, η κόρη των γιατρών ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να έρθει στο ιατρείο και να μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς».
Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από την κλήση που έκανε δημοσιογράφος του Mega σε ένα κινητό τηλέφωνο με αριθμό στο όνομα του 58χρονου γιατρού, το οποίο απάντησε η κόρη των γιατρών. Στην κλήση η κοπέλα που βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαιώνει ότι είναι η κόρη των γιατρών, ωστόσο, αρνείται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό.
Την ίδια ώρα, σε διπλανό δωμάτιο, μία άλλη ασθενής υποβαλλόταν επίσης σε πλασμαφαίρεση, έχοντας μαζί της ακόμη μία εργαζόμενη της κλινικής.
Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και ακόμη μία εργαζόμενη, καθώς και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της.
Τέλος, στο δικό του γραφείο βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός, μαζί με τον ασθενή με τον οποίο είχε ραντεβού εκείνη την ώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας «κάρφωσε» το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών αλλάζοντας μάλιστα τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.
Κατά τις πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε στον ανακριτή ότι ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 16:15 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Η ίδια φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ωστόσο, όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό μετά, για την οποία ανέφερε ότι δεν δεχόταν κριτική. Ακόμη, σε ό,τι αφορά στον 58χρονο γιατρό, η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως είπε σε όλες τις εργαζόμενες μετά το θάνατο του τραγουδιστή πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».
Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον «αέρα». Δεν αποκλείεται μάλιστα εργαζόμενοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο ήταν η κόρη των δύο γιατρών και ένας φίλος της. Μάλιστα, η κόρη των γιατρών ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να έρθει στο ιατρείο και να μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς».
Τα νέα στοιχεία προκύπτουν από την κλήση που έκανε δημοσιογράφος του Mega σε ένα κινητό τηλέφωνο με αριθμό στο όνομα του 58χρονου γιατρού, το οποίο απάντησε η κόρη των γιατρών. Στην κλήση η κοπέλα που βρισκόταν στην κλινική της Καρνεάδου, επιβεβαιώνει ότι είναι η κόρη των γιατρών, ωστόσο, αρνείται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό.
Ποιοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείοΣύμφωνα με τις πληροφορίες, στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση βρίσκονταν η 56χρονη γιατρός και μία υπάλληλος του ιατρείου.
Την ίδια ώρα, σε διπλανό δωμάτιο, μία άλλη ασθενής υποβαλλόταν επίσης σε πλασμαφαίρεση, έχοντας μαζί της ακόμη μία εργαζόμενη της κλινικής.
Στον διάδρομο του ιατρείου βρίσκονταν η γραμματέας και ακόμη μία εργαζόμενη, καθώς και η κόρη των γιατρών με έναν φίλο της.
Τέλος, στο δικό του γραφείο βρισκόταν ο 58χρονος γιατρός, μαζί με τον ασθενή με τον οποίο είχε ραντεβού εκείνη την ώρα.
«Μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»Στον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, κατέθεσε σήμερα μία νοσηλεύτρια, 61 ετών, συνταξιούχος, η οποία δούλευε ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δυο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας «κάρφωσε» το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών αλλάζοντας μάλιστα τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.
Κατά τις πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε στον ανακριτή ότι ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 16:15 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Η ίδια φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ωστόσο, όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό μετά, για την οποία ανέφερε ότι δεν δεχόταν κριτική. Ακόμη, σε ό,τι αφορά στον 58χρονο γιατρό, η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως είπε σε όλες τις εργαζόμενες μετά το θάνατο του τραγουδιστή πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».
Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον «αέρα». Δεν αποκλείεται μάλιστα εργαζόμενοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
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