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Κατολισθήσεις «έκοψαν» δρόμους στο Λασίθι, οδηγοί απομάκρυναν τις πέτρες με τα χέρια τους
Κατολισθήσεις «έκοψαν» δρόμους στο Λασίθι, οδηγοί απομάκρυναν τις πέτρες με τα χέρια τους
Στον Μύρτο Λασιθίου οι οδηγοί αναγκάστηκαν την Κυριακή, να κατέβουν από τα οχήματά τους για να απομακρύνουν τις πέτρες που είχαν κλείσει τον δρόμο
Μπροστά σε ένα δύσκολο σκηνικό βρέθηκαν οδηγοί στον Μύρτο Λασιθίου, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση που ξέσπασε προκάλεσε κατολισθήσεις με πέτρες να πέφτουν στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται πολίτες να βγαίνουν από τα αυτοκίνητά τους και να απομακρύνουν με τα χέρια τις πέτρες που έχουν πέσει στον δρόμο.
Την ίδια στιγμή, η βροχή πέφτει με μεγάλη ένταση, ενώ τα νερά που κατεβαίνουν ορμητικά από το βουνό έχουν μετατρέψει το οδόστρωμα σε ποτάμι. Οι οδηγοί προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να ανοίξουν ξανά ένα πέρασμα για τα οχήματα, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας κατά τόπους έντονα φαινόμενα, με κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και σε άλλα ορεινά σημεία του νησιού, καθώς και στη Νότια Κρήτη, όπου σημειώθηκαν μετακινήσεις φερτών υλικών.
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνονται πολίτες να βγαίνουν από τα αυτοκίνητά τους και να απομακρύνουν με τα χέρια τις πέτρες που έχουν πέσει στον δρόμο.
Την ίδια στιγμή, η βροχή πέφτει με μεγάλη ένταση, ενώ τα νερά που κατεβαίνουν ορμητικά από το βουνό έχουν μετατρέψει το οδόστρωμα σε ποτάμι. Οι οδηγοί προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να ανοίξουν ξανά ένα πέρασμα για τα οχήματα, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Δείτε το βίντεο
@diamantak13 Cret#video #tiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - Giannhs Totonidhs
Η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας κατά τόπους έντονα φαινόμενα, με κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και σε άλλα ορεινά σημεία του νησιού, καθώς και στη Νότια Κρήτη, όπου σημειώθηκαν μετακινήσεις φερτών υλικών.
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