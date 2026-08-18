Συναγερμός στην Πολιτική Αεροπορία μετά την τραγωδία στη Σίφνο, ζητά ελέγχους στο ουραίο στροφείο των Bell 206 πριν από κάθε πτήση
Συναγερμός στην Πολιτική Αεροπορία μετά την τραγωδία στη Σίφνο, ζητά ελέγχους στο ουραίο στροφείο των Bell 206 πριν από κάθε πτήση
Με επείγουσα επιστολή της προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοια ελικόπτερα
Σε άμεση κινητοποίηση προχώρησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) μετά τη συντριβή ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σίφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
Η ΑΠΑ έστειλε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο, ζητώντας τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε επόμενη πτήση.
Η απόφαση ελήφθη μετά την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο. Σύμφωνα με την ΑΠΑ, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου.
Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο του ελικοπτέρου, καθώς το ουραίο στροφείο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής και της κατεύθυνσης του αεροσκάφους.
Με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα, η Αρχή ζητά από όλες τις εταιρείες που επιχειρούν με Bell 206 να προχωρούν σε ελέγχους πριν από κάθε πτήση.
Ειδικότερα, οι εταιρείες καλούνται να πραγματοποιούν:
* Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.
* Λειτουργικό έλεγχο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων, αλλά και οποιοδήποτε εύρημα που αφορά φθορά, ανωμαλία ή δυσλειτουργία, θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
Η οδηγία της ΑΠΑ προβλέπει ακόμη ότι, εφόσον εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, το ελικόπτερο θα παραμένει καθηλωμένο και δεν θα πραγματοποιεί πτήσεις μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του για επιχειρησιακή χρήση.
Η ΑΠΑ έστειλε σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, επείγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο, ζητώντας τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων πριν από κάθε επόμενη πτήση.
Η απόφαση ελήφθη μετά την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστύχημα στη Σίφνο. Σύμφωνα με την ΑΠΑ, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του tail rotor, δηλαδή του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου.
Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο του ελικοπτέρου, καθώς το ουραίο στροφείο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής και της κατεύθυνσης του αεροσκάφους.
Με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα, η Αρχή ζητά από όλες τις εταιρείες που επιχειρούν με Bell 206 να προχωρούν σε ελέγχους πριν από κάθε πτήση.
Ειδικότερα, οι εταιρείες καλούνται να πραγματοποιούν:
Ποιοι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί
* Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου.
* Λειτουργικό έλεγχο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων, αλλά και οποιοδήποτε εύρημα που αφορά φθορά, ανωμαλία ή δυσλειτουργία, θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
Η οδηγία της ΑΠΑ προβλέπει ακόμη ότι, εφόσον εντοπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, το ελικόπτερο θα παραμένει καθηλωμένο και δεν θα πραγματοποιεί πτήσεις μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του για επιχειρησιακή χρήση.
Καθηλώνονται τα ελικόπτερα σε περίπτωση προβλήματος
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