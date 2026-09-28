Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου λόγω εργασιών

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση