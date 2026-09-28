Η επένδυση στη γνώση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους, νέες δεξιότητες και ουσιαστικά προσόντα.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου λόγω εργασιών
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου λόγω εργασιών
Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση
Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.
Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:
-28 Σεπτεμβρίου: από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα προς Πειραιά.
-29 Σεπτεμβρίου: από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
-30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.
-29 και 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
-1 Οκτωβρίου: από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος. Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:
-28 Σεπτεμβρίου: από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα προς Πειραιά.
-29 Σεπτεμβρίου: από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
-30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.
-29 και 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
-1 Οκτωβρίου: από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος. Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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